DOOM: The Dark Ages – „Trailer 2“ entfesselt einen höllischen Hype

„The Slayer has been activated.“ Nur fünf Worte und das YouTube steht Kopf. Mit dem zweiten offiziellen Trailer zu DOOM: The Dark Ages zeigt id Software, wie brachial ein Prequel aussehen kann. Der neue Serienteil schickt dich zurück zu den Anfängen des legendären DOOM Slayers, mitten in einen blutgetränkten Krieg zwischen Hölle, Mittelalter und purer Verzweiflung.

Der Stil? Düster, grobschlächtig und stilistisch so kompromisslos wie die Fans es lieben. Sci-Fi vermischt sich mit Schwertern, Flammen, Drachen und Riesen-Mechs.

Die Entwickler beschreiben DOOM: The Dark Ages als cineastische Vorgeschichte zu DOOM (2016) und DOOM Eternal. Der Trailer zeigt: Hier treffen okkulte Mittelalter-Ästhetik auf pure Höllenwut. Rüstungen scheppern, Dämonen brüllen und mittendrin der Slayer, der jetzt mit Schild, Armbrust-BFG und Cyber-Drachen aufräumt.

DOOM: The Dark Ages – Community rastet komplett aus

In den Kommentarspalten auf YouTube wimmelt es von Reaktionen, Memes und purer Vorfreude. Viele feiern den düsteren Ton und die Rückkehr zur schweren Rüstung und Gothic-Atmosphäre. Manche vergleichen das Setting sogar mit „Pacific Rim“ oder „Dark Souls auf Speed“. Besonders gefeiert wird der Spruch „The Slayer has been activated“, der innerhalb weniger Stunden zu einem viralen Running Gag wurde.

Ein Kommentar bringt es auf den Punkt: „Der Slayer ist kein Mensch. Er ist eine verdammte Killstreak. Ein lebendiger BFG mit Wutproblemen.“

Was erwartet uns im Gameplay?

Viel ist noch nicht bekannt, aber einiges lässt sich aus dem Trailer ableiten. Es wird gigantisch: Lovecraft-eske Monster, epische Massenschlachten und neue Waffen dürften das Spielgefühl noch intensiver machen. Dabei bleibt der Fokus wohl auf dem bewährten Fast-Paced-Kampf, diesmal aber mit mittelalterlicher Würze.

Auch story-technisch scheint DOOM: The Dark Ages einiges vorzuhaben. Der Erzfeind in diesem Teil scheint den Slayer persönlich zu fürchten. Ein Zitat aus dem Trailer geht vielen unter die Haut: „Ich kann nicht herrschen, solange sie nur dich fürchten.“ Hier wird ein neuer Gegenspieler aufgebaut, der mehr kann als nur böse gucken und vielleicht sogar ein bisschen Respekt verdient hat. Das ist auch gut so, immerhin schaffte man sich mehr Zeit für den Einzelspieler-Modus, da man den Multiplayer-Part komplett fallen lies.

DOOM kehr bald zurück. Brutaler als je zuvor. DOOM: The Dark Ages erscheint am 15. Mai 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 (PS5). Bisher noch nicht bestätigt ist eine Switch 2-Version, die bereits als Leak für Diskussion sorgte. Was bereits klar gemacht wurde: The Dark Ages wird nicht der letzte Teil der neu aufgelegten DOOM-Reihe sein.