Mehr als 200.000 Spieler zocken alte Xbox 360 Call of Duty-Games

Die Server von Call of Duty: Black Ops und Modern Warfare 3 (Xbox 360) sind wieder online und über 200.000 Spieler haben dies ausgenutzt.

Call of Duty: Black Ops erschien u.a. im November 2010 für die Xbox 360. - (C) Activision, Xbox - Bildmontage

Wusstest du noch, dass 2010 mit Call of Duty: Black Ops der erste vollständige Zombie-Modus in der beliebten Shooter-Serie erschien? Dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One und Xbox Series X/S können ältere Call of Duty-Spiele mit ihrer Online-Funktionalität emulieren.

Microsoft hat offenbar das Multiplayer-Matchmaking für klassische Call of Duty-Spiele auf der Xbox 360 wiederbelebt.

Welche Titel sind damit jetzt wieder spielbar? Dazu gehören beliebte Titel wie Call of Duty 4: Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 und Black Ops.

Xbox 360 Call of Duty-Titel: Matchmaking-Probleme wurden gelöst

In der Vergangenheit hatten Spieler dieser Titel mit erheblichen Problemen beim Matchmaking zu kämpfen, obwohl die Spielerbasis groß war. Das System funktionierte praktisch nicht, wodurch die Teilnahme an Multiplayer-Matches unmöglich war. Aktuellen Berichten zufolge wurden diese Probleme jedoch behoben und die Spieler können jetzt innerhalb von nur 30 Sekunden Gegner finden.

THEY FIXED MATCHMAKING ON XBOX 360 CALL OF DUTYS!!! pic.twitter.com/1BjvuGRH8i — Zekco Trickshots (@ZekcoFS) July 12, 2023

Obwohl Activision noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben hat, freuen sich Fans der klassischen Call of Duty-Spiele auf schnelles und reibungsloses Matchmaking für Multiplayer-Sessions auf ihren Xbox 360-Konsolen. Einige spekulieren sogar, dass dies ein Hinweis auf Microsofts Vorbereitungen für die Einführung weiterer Call of Duty-Spiele in der Zukunft sein könnte, möglicherweise auch im Rahmen des Xbox Game Pass, obwohl dies bisher reine Spekulation ist. Immerhin dürfte es nicht mehr lange dauern, bis Microsoft die Fusion mit Activision Blizzard bekanntgibt.

Da alle alten Call of Duty-Spiele unterstützt werden, verzeichnen sie nach der Wiederherstellung der Server jeweils einen enormen Spielerzuwächse. Mehr als 120.000 Spieler sind zurück in Black Ops, mehr als 11.500 spielen Black Ops 2 ein und fast 80.000 sind in Modern Warfare 3 wieder online.