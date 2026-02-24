Discord verschiebt Altersverifizierung nach heftigem Protest der Community

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nach massiver Kritik aus der Community verschiebt Discord den weltweiten Rollout seines „Teen By Default“-Altersverifizierungssystems auf die zweite Hälfte 2026. Eigentlich sollte die Ausweitung deutlich früher kommen. Doch Datenschutzbedenken und Widerstand aus der Nutzerschaft haben offenbar Wirkung gezeigt. Discord hatte angekündigt, Alterskontrollen weltweit zu verschärfen. Ziel: Minderjährige besser schützen und sensible Inhalte stärker regulieren.

Konkret sollten Nutzer in bestimmten Fällen ihr Alter verifizieren müssen, teilweise über Drittanbieter. Dabei würden laut Discord keine vollständigen Identitätsdaten übermittelt, sondern lediglich eine Altersgruppe zurückgespielt. Trotz dieser Zusicherung reagierte die Community alarmiert.

Vor allem die Vorstellung, für den Zugang zu bestimmten Inhalten Ausweise hochzuladen oder Gesichtsscans durchführen zu müssen, sorgte für Unmut. In sozialen Netzwerken diskutierten viele Nutzer offen über Alternativen. Der Sprachdienst TeamSpeak meldete sogar so hohe Nachfrage, dass Hosting-Kapazitäten in den USA an ihre Grenzen kamen (wie Dexerto.com berichtet). Das zeigt, wie sensibel das Thema ist.

Discord: Datenschutz im Fokus

Discord betont, dass externe Anbieter die Verifizierung übernehmen würden. Persönliche Daten sollen nicht dauerhaft gespeichert werden. Ein zuvor getesteter Verifizierungspartner im Vereinigten Königreich (Großbritannien) wurde laut Unternehmen wieder fallen gelassen. Sämtliche Testdaten seien gelöscht worden. Gerade in einer Zeit, in der Plattformen wie Roblox, YouTube oder Twitch verstärkt auf Alters- und Identitätsprüfungen setzen, wächst bei vielen Nutzern das Gefühl, zunehmend gläsern zu werden. Discord versucht nun, Vertrauen zurückzugewinnen.

Wichtig: Die Verschiebung gilt nur für den globalen Rollout. In Ländern mit gesetzlichen Vorgaben, darunter Großbritannien und Australien, bleiben Altersprüfungen weiterhin Pflicht, wie Discord-Schöpfer Stanislaw Wischnewski im Blog-Beitrag von heute bestätigt. Auch Brasilien soll entsprechende Regelungen einführen. Das heißt: In manchen Regionen werden Erwachsene weiterhin ihre Volljährigkeit nachweisen müssen, um auf altersbeschränkte Inhalte zugreifen zu können.

Warum der Aufschub wichtig ist

Die Entscheidung zeigt, wie groß der Einfluss der Community sein kann. Discord hat offenbar erkannt, dass technische Lösungen allein nicht reichen. Transparenz und Vertrauen sind entscheidend.

In der zweiten Jahreshälfte 2026 will das Unternehmen zusätzliche technische Details veröffentlichen und Anpassungen vornehmen. Für dich als österreichischer bzw. deutscher Nutzer bedeutet das erst einmal: Keine sofortige globale Pflicht zur Altersverifizierung. Aber das Thema ist nicht vom Tisch.

Discord steht vor einer schwierigen Aufgabe. Minderjährige schützen, gesetzliche Vorgaben erfüllen und gleichzeitig die Privatsphäre der Community respektieren. Der Aufschub verschafft Zeit. Für bessere Lösungen. Für klarere Kommunikation. Und vielleicht auch für ein System, das weniger Widerstand erzeugt.

