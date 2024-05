Discord kündigt weiteres Rebranding an

Discord hat eine große Rebranding-Initiative angekündigt, die einen frischen Look und eine verbesserte visuelle Identität einführt, um die zukünftige Ausrichtung der Plattform zu unterstützen. Die beliebte Instant-Messaging-App, die ursprünglich für Gamer entwickelt wurde, feiert ihren neunten Geburtstag und bereitet sich auf ihr zehntes Jahr vor, in dem sie sich erneut auf die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit konzentrieren wird.

Discord ist eine Plattform, die in erster Linie für den Aufbau von Communitys entwickelt wurde. Sie wurde 2015 auf den Markt gebracht und ermöglicht es den Nutzern, über Sprach- und Videoanrufe, Textnachrichten, Medien und Dateien in privaten Chats oder als Teil von Gemeinschaften, sogenannten Servern, zu kommunizieren. Discord funktioniert auf verschiedenen Gaming-Plattformen wie PS5, Xbox, PC und anderen. Ursprünglich für Gamer entwickelt, hat sich Discord zu einem vielseitigen Tool für soziale Interaktion, Zusammenarbeit und Unterhaltung entwickelt, das eine Vielzahl von Communitys und Interessen abdeckt.

Discord hat eine neue Ausrichtung. CEO Jason Citron hat in einem Blogpost erklärt, dass die neue visuelle Identität die Kommunikation und das gemeinsame Spielen auf Discord feiern soll. Einer der Hauptaspekte des Rebrandings ist ein neues Design. Das sieht man jetzt schon in verschiedenen Bereichen der Plattform. Das neue Design ist einfacher zu bedienen und sieht besser aus. So können die Nutzer sich besser in ihren Gruppen zurechtfinden. Discord verbessert auch wichtige Funktionen.

Discord strebt neues Rebranding an

Das Team will, dass es den Nutzern einfacher und schneller geht, sich mit ihren Freunden zu verbinden und an Unterhaltungen teilzunehmen. Dafür will es die App-Leistung verbessern und die Latenzzeiten verringern, insbesondere bei der Video- und Sprachkommunikation. Das ist für Gamer und Nicht-Gamer wichtig. Citron sagte auch, dass es wichtig ist, dass man auf verschiedenen Geräten spielen kann. Er sagte auch, dass man jetzt mit der Xbox und der PlayStation 5 chatten kann. Das ist praktisch, weil man seinen Freunden zeigen kann, was man gerade spielt. Außerdem kann man jetzt direkt von der Konsole aus chatten. Das Unternehmen unterstützt auch die Entwickler, die Discord nutzen. Es gibt jetzt neue Tools und Funktionen. Dazu gehört das SDK, mit dem Entwickler neue Spiele und Apps direkt in Discord erstellen und integrieren können.

Discord hat seine Plattform überarbeitet. Es gibt jetzt eine Funktion für Spiele wie Genshin Impact. Obendrein gibt es neue Funktionen, die die Kommunikation und Unterhaltung auf der Plattform verbessern sollen. Citron sagte dazu: „Wir wollen es den Leuten einfacher und unterhaltsamer machen, sich vor, während und nach dem Spielen zu unterhalten. Wir wollen auch den Entwicklern helfen, ihre Kreativität zum Leben zu erwecken.” Discord will auch den Trend zum Online-Multiplayer-Gaming und die Beliebtheit von Mobile Gaming unterstützen.

Mit diesen bevorstehenden Änderungen und Updates ist Discord bereit, sein Wachstum fortzusetzen und ein zentraler Knotenpunkt für Communitys weltweit zu bleiben. Die aufgefrischte Marke und die neuen Funktionen unterstreichen das Engagement von Discord für Innovation und Nutzerzufriedenheit.