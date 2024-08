Discord auf der Xbox erhält umfangreiches Update

Discord wurde auf der Xbox One und der Xbox Serie X|S mit neuen Funktionen ausgestattet. Xbox Insider können diese Funktionen ab sofort nutzen. In Kürze werden die neuen Funktionen für alle Nutzer weltweit verfügbar sein. Die Anwendung hat sich über die Jahre zu einer der größten Messaging- und Social-Plattformen der Welt entwickelt. Der Fokus der Plattform lag schon immer auf Spielen und Gaming. Mit der Partnerschaft mit PlayStation im Jahr 2021 hat Discord den Sprung auf die Konsolen geschafft. Der Dienst hat seine Funktionen auf PlayStation-Konsolen mehrfach verbessert. In diesem Jahr wurden mit der Einführung von Voice-Chats auf der PlayStation 5 große Fortschritte gemacht. Auch Xbox-Spieler müssen ab diesem Jahr nicht auf nützliche DC-Funktionen direkt auf ihrer Konsole verzichten.

Am 31. Juli gab Discord offiziel bekannt, dass Mitglieder des Xbox Insider Programms ab sofort Zugang zu neuen Funktionen haben. Diese werden dann in einem späteren Update für alle Nutzer weltweit verfügbar sein. Zum einen wird die Konsolen-Freundesliste nun die Messenger-Freunde enthalten, welche gerade spielen und sich in einem Voice-Chat zusammen unterhalten. Dies geschieht in der Rubrik „Happening now“. Von dieser Liste aus können Nutzende einem Discord-Sprachkanal beitreten, einem Freund beim Streaming eines Spiels zuschauen oder einen Anruf direkt von ihrer Xbox-Konsole aus starten. Damit soll die Benutzung in Zukunft für alle Nutzer noch einfacher und bequemer werden.

Benutzung von Discord auf der Xbox in Zukunft noch einfacher

Die zweite neue Funktion ermöglicht es Xbox-Spielern, Discord-Streams direkt auf ihrer Konsole anzusehen. Um einen solchen Stream zu sehen, können die Spieler ihre Mitgliederliste im Xbox Guide öffnen. Wähle das Profil einer Person aus und klicke auf die Option „Stream ansehen“. Nach der Auswahl wird der DC-Stream im Vollbildmodus angezeigt, damit die Spieler ihn besser genießen können. Stummschaltung und Lautstärkeregelung sind ebenfalls möglich. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass das Hauptziel dieser neuen Funktionen darin besteht, die Notwendigkeit eines Smartphones oder eines zweiten Geräts für die Nutzung des Dienstes auf der Konsole von Microsoft zu eliminieren.

Spieler werden in Zukunft außerdem in der Lage sein, die Aktivitäten ihrer Discord-Freunde direkt von der Konsole aus zu durchsuchen und ihnen beizutreten. Dadurch werden sie weniger Zeit damit verbringen, den Messenger zu überprüfen, während sie ihre Spiele auf der Xbox One und Xbox Series X|S spielen. Teilnehmer des Insider-Programms erhalten regelmäßig Updates, bevor diese weltweit veröffentlicht werden. Wer also wissen möchte, was als Nächstes für die Xbox UI kommt, kann sich anmelden. Dazu muss man nur die Xbox Insider Hub App für Konsolen und Windows herunterladen. Über den offiziellen Twitter-Account werden obendrein Ankündigungen zu bevorstehenden Alpha-Updates regelmäßig mit der Community geteilt. Microsoft ermutigt die Nutzer zudem, konstruktives Feedback zu senden, um die Updates und integrierten Apps wie Discord oder ähnliche Dienste weiter zu verbessern.