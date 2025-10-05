Call of Duty: Black Ops 7 – Cheater verderben schon jetzt die Beta

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Kaum ist die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 gestartet, schon sorgt sie für Ärger in der Community. Eigentlich wollten Fans endlich einen ersten Eindruck vom heiß erwarteten Shooter bekommen, doch viele berichten stattdessen von Cheatern, die das Spielvergnügen zerstören.

Das neue Call of Duty, das in diesem Jahr gegen Battlefield 6 antreten wird, befindet sich aktuell in der ersten Live-Testphase. Während viele Spieler begeistert ins Geschehen eintauchen, häufen sich Videos, in denen offensichtliche Betrüger mit Aimbots und Wallhacks unterwegs sind. Die Stimmung ist gereizt, denn solche Szenen erinnern an alte Zeiten, von denen man glaubte, sie seien längst vorbei.

Treyarch reagiert auf Cheater-Videos

Das Entwicklerstudio Treyarch hat bereits auf erste Meldungen reagiert. Unter einem der auf der Plattform X.com (früher Twitter) geteilten Videos bestätigte das Team, dass der gezeigte Cheater bereits gesperrt wurde. Trotzdem scheint das nur ein Tropfen auf den heißen Stein zu sein.

Viele Spieler werfen Treyarch vor, zu langsam oder zu reaktiv zu handeln. Sie fordern ein besseres Anti-Cheat-System, das Betrüger bereits vor dem Beitritt zur Lobby erkennt und blockiert. Denn noch immer schaffen es bekannte Cheat-Tools, in neue Versionen des Spiels einzudringen, trotz angeblich verbesserter Sicherheitsmaßnahmen.

Alte Tricks in neuem Gewand

Besonders frustrierend: Viele der aktuellen Cheats sind keine neuen Entdeckungen, sondern altbekannte Methoden, die schon in früheren Call of Duty-Titeln verwendet wurden. Spieler teilen Beweise in Form kurzer Clips, die zeigen, wie Gegner durch Wände schießen oder mit übermenschlicher Präzision treffen.

Dass diese Tools schon jetzt in der Beta auftauchen, lässt viele Fans am Sicherheitskonzept zweifeln.

Hoffnung auf Besserung – und Sorge vor Battlefield 6

Treyarch hat versprochen, die Lage ernst zu nehmen und weiter aktiv gegen Cheater vorzugehen. Doch der Schaden für den Ruf der Beta ist bereits angerichtet. Wenn Spieler in der Testphase mehr Frust als Spaß erleben, wirkt sich das negativ auf die Vorfreude zum Release aus.

Viele hoffen nun, dass Activision bis zum Start der Vollversion im November durchgreift und die Anti-Cheat-Technologie Ricochet verbessert, auf das der CoD-Publisher seit Jahren setzt.

Cheater gehören leider seit Jahren zum dunklen Kapitel der Call of Duty-Reihe. Doch dass sie schon in der Beta von Black Ops 7 auftauchen, zeigt, wie groß die Herausforderung für Treyarch weiterhin ist. Die Entwickler reagieren zwar schnell, aber die Community erwartet endlich eine dauerhafte Lösung. Denn wenn Spieler mehr Zeit damit verbringen, Cheater zu melden als Matches zu genießen, verliert selbst ein starker Shooter an Glanz.

Umfrage

Kann Call of Duty: Black Ops 7 die Spieler doch noch überzeugen oder erleben wir ein zweites 2016 wie bei Infinite Warfare vs. Battlefield 1? Abgegebene Stimmen: –

