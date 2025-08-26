Call of Duty Black Ops 7: Treyarch verspricht Rückkehr zu den Wurzeln
Das neue Community-Update zeigt: Black Ops 7 wird mehr wie Black Ops 2 - mit klassischem Prestige, Zombies-Neuerungen und starkem Anti-Cheat, so das Versprechen der Entwickler.
Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Call of Duty steht vor einem wichtigen Wendepunkt. Im neuesten Community Update (August 2025) spricht Activision direkt an, was viele Fans in den letzten Jahren kritisiert haben: Die Serie habe sich zu sehr von ihren Wurzeln entfernt. Mit Black Ops 7 soll nun die Rückkehr zu einem authentischen, intensiven und geerdeten Call of Duty-Erlebnis gelingen.
Was bedeutet das konkret? Die Entwickler von Treyarch und Raven Software haben sich das Ziel gesetzt, Black Ops 7 zu einem spirituellen Nachfolger von Black Ops 2 zu machen – mit Multiplayer, Zombies, Co-Op-Kampagne inklusive Endgame-Modus und sogar einem neuen „Dead Ops Arcade 4“.
Eine der größten Änderungen: Operatoren, Skins und Waffen aus Black Ops 6 werden nicht in Black Ops 7 übernommen. Der Grund: Das Spiel soll sich authentisch anfühlen und stärker zur Epoche passen. Der wahre Grund: Das desaströse Feedback der Community, nach der Gamescom-Enthüllung. Bei den meistverkauften (und vorbestellten) Spielen nach Gesamtumsatz findet man Black Ops 7 im Steam-Store nur auf Platz 66 (Deutschland). Zum Vergleich: Battlefield 6 ist seit 3 Wochen vorbestellbar und ist dort auf Platz 7. Selbst im PlayStation Store ist BO7 nicht in den Top 3 der aktuellen Vorbesteller-Charts vertreten, sondern muss sich auch hier Battlefield 6 vorerst geschlagen geben!
- Was bleibt: Double XP-Tokens und GobbleGums werden übernommen.
- Was nicht bleibt: Skins, Operatoren und Waffeninhalte – die bleiben nur in Black Ops 6 und Warzone nutzbar.
Dieser Schritt mag umstritten sein, zeigt aber klar, dass Black Ops 7 einen Neuanfang wagen will.
Black Ops 7 soll stärker gegen Cheater vorgehen
Cheating bleibt ein großes Problem, doch Activision fährt die Maßnahmen hoch. Ab dem 14. November müssen PC-Spieler Secure Boot und TPM 2.0 aktivieren. Damit will man Cheats direkt auf Systemebene blockieren.
Zusätzlich kommen neue Erkennungs- und Abwehrsysteme zum Einsatz. Erste Tests laufen schon in der Beta, das volle System wird zum Launch aktiv. Ziel: Cheater sollen früher erkannt und härter bestraft werden, um faire Matches zu garantieren.
Multiplayer, Zombies und mehr
In den kommenden Wochen will Treyarch mehr Details veröffentlichen. Schon jetzt gibt es aber erste Einblicke:
Multiplayer:
- Neue Infos zu Maps, Waffen und Bewegungs-Systemen
- Verbesserungen für ein intensiveres Moment-zu-Moment-Gameplay
Zombies:
- Neues Wonder Vehicle als Highlight
- Rückkehr der Originalcrew in einer Dark-Aether-Version
- Neue Gameplay-Systeme für Hardcore-Spieler
Weitere Features:
- Fortschritt in allen Modi: XP und Waffenlevel in Kampagne, Multiplayer und Zombies
- Klassisches Prestige kehrt zurück, ergänzt durch Waffen-Prestige
- Neues Weekly-Challenges-System ab Season 1
- Mehr Möglichkeiten, Camos und Belohnungen zu verdienen
Wann bekommen wir weitere offizielle Infos zu Black Ops 7?
Die nächsten Wochen werden entscheidend für die Fans. Denn schon bald gibt es die volle Enthüllung:
- 30. September 2025: Call of Duty NEXT mit Multiplayer-Reveal
- 02. Oktober: Start der Early-Access-Beta (zuvor geleakt)
- 05. bis 08. Oktober: Open Beta auf allen Plattformen
Mit Black Ops 7 möchte Call of Duty einen mutigen Weg einschlagen: zurück zu den Wurzeln, weg vom überladenen Live-Service-Ansatz. Stattdessen will Treyarch wieder das liefern, was die Serie groß gemacht hat. Klingt nach einem guten Versprechen. Wir werden sehen ob die Versprechen auch gehalten werden.
