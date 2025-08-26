DailyGame
DailyGame - Gaming News - Call of Duty Black Ops 7: Treyarch verspricht Rückkehr zu den Wurzeln
ca. 3 Min lesen
Nachgeschärft nach fatalem Community-Feedback

Call of Duty Black Ops 7: Treyarch verspricht Rückkehr zu den Wurzeln

Das neue Community-Update zeigt: Black Ops 7 wird mehr wie Black Ops 2 - mit klassischem Prestige, Zombies-Neuerungen und starkem Anti-Cheat, so das Versprechen der Entwickler.

Call of Duty Black Ops 7: Treyarch verspricht Rückkehr zu den Wurzeln
Passend zum Thema
Call of Duty: Black Ops 7 - Bild: Activision
Artikel von Markus +

Call of Duty steht vor einem wichtigen Wendepunkt. Im neuesten Community Update (August 2025) spricht Activision direkt an, was viele Fans in den letzten Jahren kritisiert haben: Die Serie habe sich zu sehr von ihren Wurzeln entfernt. Mit Black Ops 7 soll nun die Rückkehr zu einem authentischen, intensiven und geerdeten Call of Duty-Erlebnis gelingen.

Was bedeutet das konkret? Die Entwickler von Treyarch und Raven Software haben sich das Ziel gesetzt, Black Ops 7 zu einem spirituellen Nachfolger von Black Ops 2 zu machen – mit Multiplayer, Zombies, Co-Op-Kampagne inklusive Endgame-Modus und sogar einem neuen „Dead Ops Arcade 4“.

Werbung

Eine der größten Änderungen: Operatoren, Skins und Waffen aus Black Ops 6 werden nicht in Black Ops 7 übernommen. Der Grund: Das Spiel soll sich authentisch anfühlen und stärker zur Epoche passen. Der wahre Grund: Das desaströse Feedback der Community, nach der Gamescom-Enthüllung. Bei den meistverkauften (und vorbestellten) Spielen nach Gesamtumsatz findet man Black Ops 7 im Steam-Store nur auf Platz 66 (Deutschland). Zum Vergleich: Battlefield 6 ist seit 3 Wochen vorbestellbar und ist dort auf Platz 7. Selbst im PlayStation Store ist BO7 nicht in den Top 3 der aktuellen Vorbesteller-Charts vertreten, sondern muss sich auch hier Battlefield 6 vorerst geschlagen geben!

  • Was bleibt: Double XP-Tokens und GobbleGums werden übernommen.
  • Was nicht bleibt: Skins, Operatoren und Waffeninhalte – die bleiben nur in Black Ops 6 und Warzone nutzbar.

Dieser Schritt mag umstritten sein, zeigt aber klar, dass Black Ops 7 einen Neuanfang wagen will.

Call of Duty: Black Ops 7 (c) Activision

Für Call of Duty: Black Ops 7 gibt es nach der Enthüllung eine „Nachschärfung“. – Bild: Activision

Black Ops 7 soll stärker gegen Cheater vorgehen

Cheating bleibt ein großes Problem, doch Activision fährt die Maßnahmen hoch. Ab dem 14. November müssen PC-Spieler Secure Boot und TPM 2.0 aktivieren. Damit will man Cheats direkt auf Systemebene blockieren.

Werbung

Zusätzlich kommen neue Erkennungs- und Abwehrsysteme zum Einsatz. Erste Tests laufen schon in der Beta, das volle System wird zum Launch aktiv. Ziel: Cheater sollen früher erkannt und härter bestraft werden, um faire Matches zu garantieren.

Multiplayer, Zombies und mehr

In den kommenden Wochen will Treyarch mehr Details veröffentlichen. Schon jetzt gibt es aber erste Einblicke:

Multiplayer:

  • Neue Infos zu Maps, Waffen und Bewegungs-Systemen
  • Verbesserungen für ein intensiveres Moment-zu-Moment-Gameplay

Zombies:

  • Neues Wonder Vehicle als Highlight
  • Rückkehr der Originalcrew in einer Dark-Aether-Version
  • Neue Gameplay-Systeme für Hardcore-Spieler

Weitere Features:

Werbung

  • Fortschritt in allen Modi: XP und Waffenlevel in Kampagne, Multiplayer und Zombies
  • Klassisches Prestige kehrt zurück, ergänzt durch Waffen-Prestige
  • Neues Weekly-Challenges-System ab Season 1
  • Mehr Möglichkeiten, Camos und Belohnungen zu verdienen

Wann bekommen wir weitere offizielle Infos zu Black Ops 7?

Die nächsten Wochen werden entscheidend für die Fans. Denn schon bald gibt es die volle Enthüllung:

  • 30. September 2025: Call of Duty NEXT mit Multiplayer-Reveal
  • 02. Oktober: Start der Early-Access-Beta (zuvor geleakt)
  • 05. bis 08. Oktober: Open Beta auf allen Plattformen

Mit Black Ops 7 möchte Call of Duty einen mutigen Weg einschlagen: zurück zu den Wurzeln, weg vom überladenen Live-Service-Ansatz. Stattdessen will Treyarch wieder das liefern, was die Serie groß gemacht hat. Klingt nach einem guten Versprechen. Wir werden sehen ob die Versprechen auch gehalten werden.

Nicht verpassen!

Mehr zum Titel

Call of Duty

Mehr dazu...

Die größte Shooter-Serie dieser Welt. Call of Duty startete 2003 im Zweiten Weltkrieg. Das Spiel wurde von Infinity Ward entwickelt. Neben den linearen Einzelspieler-Kampagnen bilden die verschiedenen Mehrspieler-Optionen einen Hauptschwerpunkt der Reihe. Vor allem der Zombie-Modus kommt gut bei den CoD-Fans an. Mit Warzone (Battle Royale) erschien das erste Free-2-Play-Spiel für PC und Konsolen. 2023 wird Modern Warfare 3 erscheinen.

Publisher: ActivisionSysteme: PlayStation, Xbox, Windows

Mehr entdecken

Neu für dich!