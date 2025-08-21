Call of Duty: Black Ops 7 – Gameplay-Trailer sorgt für Spott und Diskussionen

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Warum sorgt der Black Ops 7-Trailer für so viel Wirbel? Der neue Gameplay Reveal Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7 hat seit dem 19. August bereits über 28 Millionen Aufrufe gesammelt. Doch statt Begeisterung herrscht in der Community Frust. Der große Gewinner: Battlefield 6. Zumindest laut den YouTube-Kommentaren und dem ersten Eindruck von BO7.

Viele Kommentare zeigen klar: Die Spieler sind enttäuscht. Statt Vorfreude liest man haufenweise Spott und immer wieder taucht ein Name auf: Battlefield 6. Für viele scheint der Trailer sogar der Grund gewesen zu sein, den Konkurrenten vorzubestellen.

Werbung

Trailer-Inhalte: Co-Op, 16 Maps und Zombies – reicht das?

Eigentlich klingt das, was Activision präsentiert, nach einem dicken Paket. Es gibt eine Koop-Kampagne mit spektakulären Momenten, einen Multiplayer mit 16 Maps zum Start und die Rückkehr der klassischen Zombies. Doch warum zündet das alles nicht bei den Fans?

Die Antwort ist simpel: Viele Spieler erkennen darin keine Innovation. Statt frischer Ideen sehen sie nur ein Sammelsurium der Dinge, die in den letzten Jahren bereits kritisiert wurden: überladene Action, chaotisches Gameplay und ein Stil, der an eine Actionfilm-Reihe erinnert.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Black Ops 7: Die schärfsten Kommentare unter dem YouTube-Trailer

Die Kommentarspalte ist mittlerweile fast unterhaltsamer als der Trailer selbst. Hier einige der meist-geliketen Stimmen (übersetzt):

Werbung

„Von einem CoD-Spieler: Danke, dass ihr mir die Entscheidung für Battlefield 6 leicht gemacht habt.“ ( 42.457 Likes und nur rund 400 Likes weniger als das eigentliche Video )

) „Dieser Trailer hat mich tatsächlich dazu gebracht, Battlefield 6 vorzubestellen.“ ( 112.248 Likes und damit deutlich mehr als der offizielle Trailer auf YouTube hat )

) „Beste Werbung für Battlefield 6.“ ( 22.133 Likes )

) „Ich habe nichts erwartet – und trotzdem habt ihr es geschafft, mich zu enttäuschen.“ ( 26.581 Likes )

) „Noch nie in der Geschichte der Videospiele hat mich ein Trailer so sehr davon abgehalten, ein Spiel spielen zu wollen.“ (16.343 Likes)

Was sagt uns das? Dass die Fans sich längst abgewendet haben und die Konkurrenz daraus Kapital schlägt.

Black Ops 7 vs. Battlefield 6 – wiederholt sich die Geschichte?

Warum ziehen so viele Spieler Parallelen zu 2016? Damals veröffentlichte Activision den Trailer zu Call of Duty: Infinite Warfare, während EA fast zeitgleich Battlefield 1 enthüllte. Das Ergebnis war ein Desaster: Infinite Warfare kassierte massenhaft Dis-Likes und wurde zum Sinnbild für Überdruss. Battlefield 1 hingegen ging als einer der beliebtesten Shooter seiner Zeit in die Geschichte ein.

Genau diesen Vergleich ziehen die Fans jetzt erneut. Sie fragen: Steht Black Ops 7 vor demselben Schicksal wie Infinite Warfare? Viele Kommentare deuten darauf hin, dass Battlefield 6 durch den schwachen Auftritt des Konkurrenten zusätzlichen Auftrieb erhält. „EA schmeißt heute Nacht sicher eine riesige Party“, schrieb ein User und bekam bisher über 17.000 Likes dafür.

Doch wie groß ist der Imageschaden für Call of Duty wirklich? Wird die Marke von den Fans gerade fallen gelassen, oder reicht allein der Name „Black Ops“, um am Ende trotzdem Millionenverkäufe einzufahren? Sicher ist: Activision steht unter Druck wie seit Jahren nicht mehr.

Scheiße, sie haben es schon wieder getan!

Der Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7 zeigt einmal mehr, wie groß die Kluft zwischen Publisher und Community geworden ist. Während Activision mit Koop, Zombies und vielen Maps wirbt, fragen sich die Fans: Wo bleibt die Innovation? Warum fühlt sich alles wie ein Aufguss an?

Werbung

Statt Euphorie hat der Reveal-Trailer vor allem eins ausgelöst: Zweifel. Und diese Zweifel könnten Battlefield 6 in die Karten spielen.

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am 14. November 2025 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC. Battlefield 6 erscheint etwas früher, am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC. Angeblich möchte EA ab 2030 in das „jährliche Rennen“ mit Activision gehen.

Umfrage

Kann Call of Duty: Black Ops 7 die Spieler doch noch überzeugen oder erleben wir ein zweites 2016 wie bei Infinite Warfare vs. Battlefield 1? Abgegebene Stimmen: –

Nicht verpassen!