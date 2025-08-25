Call of Duty: Black Ops 7-Entwickler reagieren auf umstrittene Skins

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Skins gehören mittlerweile fest zu Call of Duty. Egal ob klassische Tarnungen oder aufwendige Crossovers: für viele Spieler sind sie ein wichtiger Teil des Spiels. Schon in Black Ops 6 gab es zahlreiche Designs, die gut ankamen, aber auch einige, die für Diskussionen sorgten.

Der Hauptkritikpunkt vieler Fans: Manche Skins passen nicht in das realistische Setting der Serie. Sie wirken gar Cartoon-haft und erinnern eher an Fortnite als an einen düsteren Militär-Shooter. Das sorgt besonders bei Spielern, die Wert auf Authentizität legen, für Unmut (und treiben sie zur Vorbestellung von Battlefield 6).

Werbung

Mit dem nahenden Release von Black Ops 7 im November 2025 haben sich die Entwickler nun zur Kritik geäußert und klar gemacht, dass sie das Feedback ernst nehmen.

Black Ops 7-Skins: Entwickler versprechen Anpassungen

In einem Interview mit IGN sprach Miles Leslie, Associate Creative Director bei Treyarch, über die kontroversen Skins. Er betonte, dass das Team schon seit Jahren versuche, eine möglichst breite Spielerschaft anzusprechen. Manche Fans lieben die ausgefallenen Skins, andere finden sie unpassend – und genau diese Balance will man künftig besser treffen.

Leslie erklärte: „Wir hören uns das Feedback an und wollen sicherstellen, dass sich alle Fans im Spiel wiederfinden. Wir versuchen, das auszubalancieren und nehmen die Rückmeldungen sehr ernst.“

Werbung

Damit machen die Entwickler deutlich, dass man nicht völlig auf verrückte Designs verzichten wird, sie aber stärker in den Kontext des Spiels einpassen möchte.

Zwischen Realismus und Unterhaltung

Das Problem ist nicht neu: Während Spiele wie Fortnite mit ihrem bunten Stil perfekt für ausgefallene Crossovers geeignet sind, setzt Call of Duty auf eine eher realistische Optik. Skins, die zu sehr aus diesem Rahmen fallen, stören die Atmosphäre und wirken für viele Spieler deplatziert.

Trotz der Kritik wollen die Entwickler in Black Ops 7 neue Wege gehen. Neben den Skins haben sie bereits weitere Features bestätigt: mehr Mastery-Camos, eine Änderung beim Tac-Sprint und insgesamt 16 Karten für 6v6-Matches zum Launch. Damit bleibt die Reihe ihrem Kern treu, versucht aber gleichzeitig, frische Inhalte zu liefern, ohne die Community zu verlieren.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Black Ops 7 steht unter keinem guten Stern!

Bis zum Release von Black Ops 7 am 14. November 2025 bleibt noch Zeit, die Balance zu finden. Klar ist: Treyarch will das Feedback diesmal stärker berücksichtigen, um sowohl Fans von ausgefallenen Designs als auch Puristen zufriedenzustellen.

Für die Spieler bedeutet das: Mehr Abwechslung bei den Skins, aber hoffentlich weniger Designs, die aus der Reihe fallen. Die Community darf gespannt sein, wie Treyarch diesen Spagat im fertigen Spiel meistern wird.

Werbung

Bei den aktuellen Vorbestellungen im PlayStation Store (Deutschland) findet sich EA Sports FC 26 (Ultimate Edition) auf dem ersten Platz, vor NBA 2K26 (Superstar Edition) und Battlefield 6 (Phantom Edition). Call of Duty: Black Ops 7 (Vault Edition) ist auf Platz 4, vor Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und Battlefield 6 (Standard Edition). Black Ops 6 schaffte im Vorjahr gleich den Sprung auf den ersten Platz, nach der Enthüllung und der Vorbestellfreigabe.

Bei den meistverkauften (und vorbestellten) Spielen nach Gesamtumsatz findet man Black Ops 7 im Steam-Store nur auf Platz 66 (Deutschland). Zum Vergleich: Battlefield 6 ist seit 3 Wochen vorbestellbar und ist dort auf Platz 7.

Fehler im Artikel gefunden?

× Fehler melden Website Art des Fehlers * — Bitte wählen — Technischer Fehler Fehler im Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 3 + 4? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Nicht verpassen!