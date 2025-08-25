DailyGame
DailyGame - Gaming News - Call of Duty: Black Ops 7-Entwickler reagieren auf umstrittene Skins
ca. 3 Min lesen
Skins sorgen für Diskussionen

Call of Duty: Black Ops 7-Entwickler reagieren auf umstrittene Skins

Die Entwickler von Black Ops 7 sprechen über die Kritik an den zu bunten Skins und versprechen, stärker auf das Feedback der Community zu hören.

Call of Duty: Black Ops 7-Entwickler reagieren auf umstrittene Skins
Passend zum Thema
Beavis und Butt-Head als Operator-Skins in Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone seit dem 2. Juli 2025. - Bild: Activision (YouTube-Screenshot)
Artikel von Markus +

Skins gehören mittlerweile fest zu Call of Duty. Egal ob klassische Tarnungen oder aufwendige Crossovers: für viele Spieler sind sie ein wichtiger Teil des Spiels. Schon in Black Ops 6 gab es zahlreiche Designs, die gut ankamen, aber auch einige, die für Diskussionen sorgten.

Der Hauptkritikpunkt vieler Fans: Manche Skins passen nicht in das realistische Setting der Serie. Sie wirken gar Cartoon-haft und erinnern eher an Fortnite als an einen düsteren Militär-Shooter. Das sorgt besonders bei Spielern, die Wert auf Authentizität legen, für Unmut (und treiben sie zur Vorbestellung von Battlefield 6).

Werbung

Mit dem nahenden Release von Black Ops 7 im November 2025 haben sich die Entwickler nun zur Kritik geäußert und klar gemacht, dass sie das Feedback ernst nehmen.

Black Ops 7-Skins: Entwickler versprechen Anpassungen

In einem Interview mit IGN sprach Miles Leslie, Associate Creative Director bei Treyarch, über die kontroversen Skins. Er betonte, dass das Team schon seit Jahren versuche, eine möglichst breite Spielerschaft anzusprechen. Manche Fans lieben die ausgefallenen Skins, andere finden sie unpassend – und genau diese Balance will man künftig besser treffen.

Leslie erklärte: „Wir hören uns das Feedback an und wollen sicherstellen, dass sich alle Fans im Spiel wiederfinden. Wir versuchen, das auszubalancieren und nehmen die Rückmeldungen sehr ernst.“

Werbung

Damit machen die Entwickler deutlich, dass man nicht völlig auf verrückte Designs verzichten wird, sie aber stärker in den Kontext des Spiels einpassen möchte.

Call of Duty: Black Ops 7 - Bild: Activision

Die meisten Spieler von Call of Duty: Black Ops 7 bevorzugen eher den „klassischen Skin-Typ“ als Einhörner oder Cartoon-Wesen. – Bild: Activision

Zwischen Realismus und Unterhaltung

Das Problem ist nicht neu: Während Spiele wie Fortnite mit ihrem bunten Stil perfekt für ausgefallene Crossovers geeignet sind, setzt Call of Duty auf eine eher realistische Optik. Skins, die zu sehr aus diesem Rahmen fallen, stören die Atmosphäre und wirken für viele Spieler deplatziert.

Trotz der Kritik wollen die Entwickler in Black Ops 7 neue Wege gehen. Neben den Skins haben sie bereits weitere Features bestätigt: mehr Mastery-Camos, eine Änderung beim Tac-Sprint und insgesamt 16 Karten für 6v6-Matches zum Launch. Damit bleibt die Reihe ihrem Kern treu, versucht aber gleichzeitig, frische Inhalte zu liefern, ohne die Community zu verlieren.

YouTube-Video
Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.

Black Ops 7 steht unter keinem guten Stern!

Bis zum Release von Black Ops 7 am 14. November 2025 bleibt noch Zeit, die Balance zu finden. Klar ist: Treyarch will das Feedback diesmal stärker berücksichtigen, um sowohl Fans von ausgefallenen Designs als auch Puristen zufriedenzustellen.

Für die Spieler bedeutet das: Mehr Abwechslung bei den Skins, aber hoffentlich weniger Designs, die aus der Reihe fallen. Die Community darf gespannt sein, wie Treyarch diesen Spagat im fertigen Spiel meistern wird.

Werbung

Bei den aktuellen Vorbestellungen im PlayStation Store (Deutschland) findet sich EA Sports FC 26 (Ultimate Edition) auf dem ersten Platz, vor NBA 2K26 (Superstar Edition) und Battlefield 6 (Phantom Edition). Call of Duty: Black Ops 7 (Vault Edition) ist auf Platz 4, vor Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und Battlefield 6 (Standard Edition). Black Ops 6 schaffte im Vorjahr gleich den Sprung auf den ersten Platz, nach der Enthüllung und der Vorbestellfreigabe.

Bei den meistverkauften (und vorbestellten) Spielen nach Gesamtumsatz findet man Black Ops 7 im Steam-Store nur auf Platz 66 (Deutschland). Zum Vergleich: Battlefield 6 ist seit 3 Wochen vorbestellbar und ist dort auf Platz 7.

Nicht verpassen!

Mehr zum Titel

Call of Duty

Mehr dazu...

Die größte Shooter-Serie dieser Welt. Call of Duty startete 2003 im Zweiten Weltkrieg. Das Spiel wurde von Infinity Ward entwickelt. Neben den linearen Einzelspieler-Kampagnen bilden die verschiedenen Mehrspieler-Optionen einen Hauptschwerpunkt der Reihe. Vor allem der Zombie-Modus kommt gut bei den CoD-Fans an. Mit Warzone (Battle Royale) erschien das erste Free-2-Play-Spiel für PC und Konsolen. 2023 wird Modern Warfare 3 erscheinen.

Publisher: ActivisionSysteme: PlayStation, Xbox, Windows

Mehr entdecken

Neu für dich!