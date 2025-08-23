Battlefield 6 Skins geleakt: Realismus statt Comic-Chaos und Einhörnern

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Fragst du dich, wie Battlefield 6 im Vergleich zu Call of Duty abschneiden wird? Noch bevor das Spiel erscheint, gibt es neue Leaks, die einen spannenden Einblick in die Ausrichtung des Shooters geben. Besonders die Skins stehen im Fokus. Fans sind überrascht, wie bodenständig EA dieses Mal bleibt. Hat man dazugelernt?

Statt bunter Crossover-Outfits, wie man sie in Call of Duty inzwischen fast gewohnt ist, orientiert sich Battlefield 6 klar an einem realistischen Look. Erste Bilder zeigen detailreiche Kampfanzüge und Ausrüstungen, die optisch perfekt zur Kriegsatmosphäre passen. Genau das, wonach viele Spieler seit Jahren verlangen.

Werbung

Battlefield 6 Skins: Dataminer enthüllt NATO-Skins

Der bekannte Dataminer 1BF veröffentlichte kürzlich Screenshots, die verschiedene Skins der NATO-Fraktion zeigen sollen. Einige Varianten sind zwar noch „untexturiert“, doch die Richtung ist eindeutig: keine knalligen Farben, keine absurden Comic-Elemente, sondern schlichte, militärische Designs.

Besonders spannend ist die Phantom Edition, die Vorbestellern zusätzliche exklusive Skins bietet. Damit will DICE offenbar Fans belohnen, die früh zugreifen, ohne dabei die Atmosphäre des Spiels durch schrille Extras zu stören. Genau hier grenzt sich Battlefield klar von seinem größten Konkurrenten ab.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Inhalt anzeigen

Realismus als Kontrast zu Call of Duty

Call of Duty setzt seit Jahren auf überdrehte Outfits, von Ninja Turtles bis hin zu Cartoon-Figuren oder Einhörnern. Was früher noch als Bonus abgetan wurde, sorgt mittlerweile für hitzige Diskussionen. Viele Spieler kritisieren, dass die Reihe ihre Identität verloren hat.

Battlefield dagegen will den Gegenpol bilden. Schon nach den beiden Beta-Wochenenden kündigte DICE große Änderungen an. Dazu gehört auch ein Movement-Nerf, der das Spieltempo verlangsamen und für ein klassischeres Battlefield-Erlebnis sorgen soll. Damit schlägt man den Weg zurück zu den Wurzeln ein. Etwas, das viele Veteranen begrüßen.

„Die Bewegungsmechanik wurde angepasst, um ein ausgewogeneres und traditionelleres Battlefield-Erlebnis zu schaffen. Der Schwung, insbesondere die horizontale Geschwindigkeit, die beim Rutschen in einen Sprung übertragen wird, wurde reduziert. Es gibt jetzt eine höhere Strafe für aufeinanderfolgende Sprünge, was die Sprunghöhe verringert, wenn Sprünge gespammt werden. Das Schießen während des Springens oder Rutschens führt zu erhöhter Ungenauigkeit“, so das Entwickler-Update nach der Beta (via X.com).

Werbung

„Diese Änderungen sollen das Rutschen und Springen situationsabhängiger machen, sodass sie nicht länger ideale Optionen für Schießereien sind, und zu einem Spieltempo beitragen, das geschickte Bewegungen belohnt, ohne zu schnell oder unvorhersehbar zu werden.“

Warum Fans aufatmen

Die Reaktionen auf die Leaks fallen positiv aus. In Foren und sozialen Medien wird vor allem der „bodenständige Stil“ gelobt, der den militärischen Realismus ins Zentrum rückt. Auch die Zahlen der Open Beta zeigen: Das Interesse an Battlefield war selten so groß.

In den ersten Tagen knackte die Beta mehr als 521.000 gleichzeitige Spieler auf Steam. Ein Wert, der sogar die Spitzenzahlen von Call of Duty übertraf. Für DICE ist das ein starkes Signal, dass der eingeschlagene Weg bei den Spielern ankommt.

Mit den neuen Skins und dem Fokus auf Realismus positioniert sich Battlefield 6 klar gegen Call of Duty’s-Comic-Chaos. Für viele Fans ist das genau der richtige Schritt, um der Serie wieder ein starkes Profil zu geben. Nach der Enthüllung des Black Ops 7-Gameplay-Trailers gab es übrigens extreme Reaktionen, die wir dir nicht vorenthalten möchten.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows PC.

Nicht verpassen!