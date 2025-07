Mario Kart Tour erhält erstmals seit zwei Jahren neue Inhalte

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Nach einer langen Pause überrascht Nintendo die Mobile-Community mit einem neuen Update für Mario Kart Tour. Ab dem 23. Juli 2025 erhält das Spiel erstmals seit September 2023 frische Inhalte – und das im Rahmen eines Crossover-Events mit Mario Kart World, dem erfolgreichen Launch-Titel der Nintendo Switch 2.

Hintergrund: Eigentlich war Schluss mit neuen Inhalten für Mario Kart Tour

Im Herbst 2023 hatte Nintendo offiziell verkündet, dass Mario Kart Tour keine neuen Fahrer, Karts, Strecken oder Gleiter mehr erhalten würde. Seitdem wurden lediglich ältere Inhalte in wiederkehrenden Touren wie der Sunshine Tour recycelt. Die Rückkehr neuer Inhalte kommt daher völlig überraschend und wird als Reaktion auf den Erfolg von Mario Kart World gewertet, das im Juni 2025 erschien und eine hohe Spielerbindung verzeichnet.

Neue Inhalte im Detail

Das Event läuft vom 23. Juli bis 6. August und bringt folgende Neuerungen:

Mechaniker-Outfits für Mario und Luigi , inspiriert von ihren Designs in Mario Kart World

, inspiriert von ihren Designs in Vier neue Karts , basierend auf dem „Tiny Titan“-Design aus dem Switch-2 -Spiel – jeweils in unterschiedlichen Farbvarianten

, basierend auf dem „Tiny Titan“-Design aus dem -Spiel – jeweils in unterschiedlichen Farbvarianten Integration in die Sunshine Tour, die bereits 2023 eingeführt wurde und nun als Rahmen für das Crossover dient

Die neuen Karts sind keine rein kosmetischen Repaints, sondern werden als eigenständige Fahrzeuge mit eigenen Werten und Animationen behandelt.

Ein einmaliges Event oder Neustart?

Ob Nintendo künftig weitere Inhalte für Mario Kart Tour plant, bleibt offen. Das aktuelle Event könnte ein einmaliger Marketing-Schritt sein – oder der Beginn einer neuen Phase, in der Mobile und Konsole stärker miteinander verknüpft werden. Die Community hofft jedenfalls auf mehr solcher Überraschungen, insbesondere neue Strecken oder Fahrer aus aktuellen Switch-Titeln.

