Mario Kart World: So farmst du unendlich viele Münzen mit dem Coin-Car-Exploit

In Mario Kart World von Nintendo brauchst du Münzen, um neue Fahrzeuge freizuschalten. Für jedes neue Kart musst du 100 Münzen sammeln – insgesamt also 3.000 Münzen, um alle 30 Fahrzeuge zu erhalten. Normalerweise dauert das viele Stunden. Doch ein cleverer Trick im Free Roam-Modus erlaubt es dir, diese Münzen in unter einer Stunde zu farmen – ganz ohne Rennen, Zeitfahren oder Herausforderungen.

Was ist der Coin-Car-Glitch in Mario Kart World?

Der Trick basiert auf einem Coin-Car, also einem Auto, das im Free Roam-Modus auf bestimmten Straßen fährt und drei Münzen hinter sich herzieht. Diese Münzen respawnen unendlich, solange du sie regelmäßig einsammelst und das Fahrzeug nicht blockiert wird. Mit der richtigen Technik kannst du so bis zu 120 Münzen pro Minute sammeln – das sind 1.000 Münzen in weniger als 10 Minuten.

So funktioniert der Trick – Schritt für Schritt

1. Free Roam starten

Wähle im Hauptmenü den Free Roam-Modus .

. Suche dir eine belebte Straße, z. B. in der Nähe der Toad Factory oder des Mario Bros. Circuit .

oder des . Vermeide Straßen mit Boost-Pads, da diese den Coin-Car-Spawn verhindern können.

2. Coin-Car finden

Halte Ausschau nach einem Auto mit drei goldenen Münzen hinter sich.

hinter sich. Diese Coin-Cars erscheinen regelmäßig auf bestimmten Straßenabschnitten.

Wenn du eines gefunden hast, fahre direkt hinter dem Auto her und sammle die Münzen ein.

3. Respawn nutzen

Die Münzen erscheinen immer wieder , solange du sie einsammelst und das Auto nicht blockiert wird.

, solange du sie einsammelst und das Auto nicht blockiert wird. Wenn das Coin-Car durch ein Hindernis stoppt, kannst du einfach vor- und zurückfahren , um die Münzen noch schneller zu sammeln.

, um die Münzen noch schneller zu sammeln. Nach 1.000 Münzen bekommst du keine Pop-ups mehr – aber die Münzen zählen weiter.

Tipps für maximale Effizienz in Mario Kart World

Wechsle die Straßenseite , wenn das Coin-Car blockiert ist – manchmal hilft das beim Respawn.

, wenn das Coin-Car blockiert ist – manchmal hilft das beim Respawn. Fahre in Schlangenlinien , um alle drei Münzen gleichzeitig zu erwischen.

, um alle drei Münzen gleichzeitig zu erwischen. Verlasse den Free Roam-Modus , sobald du genug Münzen hast – die neuen Fahrzeuge werden dann automatisch freigeschaltet.

, sobald du genug Münzen hast – die neuen Fahrzeuge werden dann automatisch freigeschaltet. Nutze Kopfhörer: Das Münzgeräusch hilft dir, den Rhythmus zu halten und keine Coins zu verpassen.

Wir haben noch viele weitere Guides in puncto Mario Kart World veröffentlicht. Beispielsweise erklären wir dir, wie du den perfekten Turbo-Start durchführst oder deinen besten Charakter konfigurierst. Außerdem zeigen wir dir, wie du in den Free Roam-Modus gelangst und welche Outfits auf dich warten.