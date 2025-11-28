Where Winds Meet: Boss-Guide – So besiegst du Yi Dao

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In Where Winds Meet gibt es viele herausfordernde Weltbosse, doch kaum einer ist so eindrucksvoll wie Yi Dao, der berüchtigte Killerblade. Dieser Kampf ist nicht nur ein Test für die Reflexe der Spieler, sondern auch ein Höhepunkt der Story. Mit seinen blitzschnellen Angriffen, Klon-Techniken und zerstörerischen Energieschüben zwingt Yi Dao jeden dazu, die Kampfmechanik des Spiels bis ins Detail zu beherrschen.

Zugang zum Kampf

Um Yi Dao zu begegnen, müsst ihr die Dreamscape-Version von Blissful Retreat betreten. Der Einstieg erfolgt über ein verbranntes Gebäude im Nordwesten des Areals. Dort findet ihr ein Schwert, das euch in die Traumwelt zieht. Anschließend führt der Weg über die Berge mithilfe von Cloud Steps, bis ihr schließlich Yi Dao gegenübersteht. Schon die Atmosphäre macht klar: Dies ist kein gewöhnlicher Gegner, sondern ein Boss, der eure Fähigkeiten auf die Probe stellt.

Angriffsmuster von Yi Dao

Yi Dao ist ein Meister der Abwechslung. Seine Attacken decken sowohl Nah- als auch Fernkampf ab und sind oft schwer vorhersehbar. Wer ihn besiegen will, muss seine Muster genau kennen.

Sprungangriff (rote Attacke): Yi Dao springt hoch und schlägt mit einem Overhead-Slash zu. Wer diesen Angriff pariert, verursacht massiven Qi-Schaden und erhält eine wertvolle Konterchance.

Yi Dao springt hoch und schlägt mit einem Overhead-Slash zu. Wer diesen Angriff pariert, verursacht massiven Qi-Schaden und erhält eine wertvolle Konterchance. Energie-Wellen: Er feuert rote Klingenenergie ab – entweder eine einzelne Welle oder eine Serie von drei. Besonders die dritte Welle kommt mit Verzögerung, was viele Spieler überrascht. Hier ist Ausweichen meist sicherer als Parieren.

Er feuert rote Klingenenergie ab – entweder eine einzelne Welle oder eine Serie von drei. Besonders die dritte Welle kommt mit Verzögerung, was viele Spieler überrascht. Hier ist Ausweichen meist sicherer als Parieren. Kombos mit Schwert und Schulter: Yi Dao kombiniert schnelle Schwertschläge mit Tackles. Da er sich dabei kaum bewegt, ist es besser, die Kombo auszusitzen und Abstand zu halten, statt jeden Schlag zu parieren.

Yi Dao kombiniert schnelle Schwertschläge mit Tackles. Da er sich dabei kaum bewegt, ist es besser, die Kombo auszusitzen und Abstand zu halten, statt jeden Schlag zu parieren. Channeling-Angriff: Manchmal sammelt Yi Dao Energie in seinem Schwert. In diesem Moment könnt ihr mit Celestial Seize seine Waffe entreißen und einen Konter starten.

Manchmal sammelt Yi Dao Energie in seinem Schwert. In diesem Moment könnt ihr mit seine Waffe entreißen und einen Konter starten. Gold-Attacke: Yi Dao lädt Energie und entfesselt eine Serie von Schlägen vor sich. Direkt danach folgt ein roter Dash, den ihr parieren könnt. Wer im Wirbelsturm gefangen ist, sollte sofort die Parry-Taste spammen, um den Konter zu treffen.

Yi Dao lädt Energie und entfesselt eine Serie von Schlägen vor sich. Direkt danach folgt ein roter Dash, den ihr parieren könnt. Wer im Wirbelsturm gefangen ist, sollte sofort die Parry-Taste spammen, um den Konter zu treffen. Clone-Angriff: Seine gefährlichste Attacke: Yi Dao rammt sein Schwert in den Boden und beschwört drei Wellen von Schattenklonen. Nur ein perfektes Rückwärts-Ausweichen beim ersten Set bringt euch aus der Reichweite. Bleibt anschließend auf Distanz, bis alle drei Wellen vorbei sind.

Phase Eins und Zwei

Der Kampf gegen Yi Dao läuft in zwei Phasen ab:

Phase Eins: Yi Dao setzt vor allem auf seine Standardangriffe – Sprünge, Energie-Wellen und Kombos. Hier könnt ihr seine Muster noch relativ gut lesen.

Yi Dao setzt vor allem auf seine Standardangriffe – Sprünge, Energie-Wellen und Kombos. Hier könnt ihr seine Muster noch relativ gut lesen. Phase Zwei: Sobald seine Lebensleiste halbiert ist, steigert Yi Dao Tempo und Aggressivität. Die Klon-Angriffe treten häufiger auf, und die Gold-Attacke wird gefährlicher. Spieler müssen nun entscheiden, welche Attacken sie parieren und bei welchen sie lieber ausweichen.

Strategische Tipps

Parieren lernen: Viele seiner roten Attacken sind parierbar und eröffnen Konterchancen. Besonders der Sprungangriff ist ein Geschenk für geübte Spieler. Distanz wahren: Bei den Energie-Wellen ist Ausweichen die bessere Wahl. Versucht nicht, alle zu parieren. Celestial Seize nutzen: Der Channeling-Moment ist eine Gelegenheit, Yi Dao kurzzeitig zu entwaffnen. Gold-Attacke überstehen: Wer im Wirbelsturm landet, sollte sofort parieren, um den Dash abzufangen. Clone-Angriff meiden: Rückwärts ausweichen und Abstand halten – hier entscheidet Präzision über Sieg oder Niederlage. Schwierigkeitsgrad anpassen: Auf Expert oder Legend ist Yi Dao extrem gnadenlos. Wer Probleme hat, kann den Schwierigkeitsgrad senken oder mit besserem Gear zurückkehren.

Zusammenfassung

Der Kampf gegen Yi Dao ist einer der Höhepunkt von Where Winds Meet. Er ist schwer, abwechslungsreich und spektakulär inszeniert. Seine Mischung aus Nahkampf-Kombos, Fernangriffen und Spezialattacken macht ihn zu einem Boss, der keine Schwächen offenbart. Doch mit Geduld, klarem Fokus auf Parieren und geschicktem Ausweichen lässt er sich bezwingen.

Yi Dao bleibt damit ein Prüfstein für alle, die die Kampfmechanik des Spiels wirklich beherrschen wollen – ein Gegner, der Spieler lange in Erinnerung bleibt.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!