Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch-Konsolen werden bald wieder verfügbar sein

Die Nintendo Switch Edition von Animal Crossing: New Horizons ist seit fast sechs Monaten nicht mehr erhältlich. Seit dieser Zeit ist es dem dazugehörigen Spiel gelungen, Spieler aus der ganzen Welt zu fesseln und zu unterhalten. Nun wird offenbar allerdings auch die ausverkaufte Switch-Variante bald wieder verfügbar sind.

Animal Crossing: New Horizons wurde möglicherweise zum perfekten Zeitpunkt veröffentlicht. Da alle in den frühen Phasen der COVID-19-Pandemie im Haus feststeckten, wandten sich Menschen aus der ganzen Welt Videospielen zu, um sich von all dem Stress und der Langeweile abzulenken. Animal Crossing: New Horizons war eines der beliebtesten Spiele während der Quarantäne.

Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Edition

Mit der Veröffentlichung des Spiels kam jedoch auch eine einzigartige Version der Nintendo Switch ins Spiel. In dieser war eben nicht nur die Kopie des Spiels enthalten, sondern kam auch in dem einzigartigen Animal Crossing Design daher und stieß damit direkt auf Anklang. Die Joycons waren hellblau und grün und auf der Dockingstation befand sich ein niedliches Design der Nooks.

Der Verkauf dieser Variante lief nur über einen kurzen Zeitraum und war dann sehr lange ausverkauft, was während der Quarantänezeit aber auch so ziemlich alle Nintendo Switch Versionen zutraf. Die normalen Varianten in blau/rot und grau gibt es allerdings seit einiger Zeit wieder. Nun soll nach neusten Informationen auch die Sondervariante von Animal Crossing wieder in die Läden kommen. Dies wurde über Facebook und Nintendo Australia angekündigt. Für diejenigen, die es bei der ersten Veröffentlichung verpasst haben, sind dies sehr gute Nachrichten.

I went to a local Target this morning. They had 3 in stock and not in their inventory. Bought 2. pic.twitter.com/8fv0aedOy4 — Izzy (@SaltyT3xan) September 24, 2020

Dem Tweet von Nintendo nach, werden die Konsolen am 9. Oktober wieder verfügbar sein. Einige scheinen aber bereits jetzt schon ihre Finger an eine der Konsolen bekommen zu haben.