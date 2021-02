Nintendo: Switch könnte die Wii übertreffen, so ist der Plan der Japaner

Das Unternehmen aus Japan versucht eine immer größer werdende Nutzerbasis anzusprechen. Man möchte auf ein vielschichtiges Angebot zurückgreifen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Eines der erfolgreichsten Switch-Spiele aller Zeiten - (C) Nintendo

Das Wichtigste in Kürze Der nächste Meilenstein der Switch-Konsole ist zum Greifen nahe

Bereits 2022 könnte die aktuelle Konsole die Wii vom internen Thron stoßen

Schlagt die Switch auch die PSX (102,5 Mio. verkaufte Einheiten), PS4 (aktuell 113,3 Mio.) oder sogar die PS2 (157,68 Mio.) in ihrer Lebenszeit?