Donkey Kong soll neues Spiel für die Switch bekommen (Gerücht)

Donkey Kong - (C) Nintendo

Bereits vor einigen Monaten gab es erste Gerüchte, dass Nintendo ein brandneues Donkey Kong-Spiel für die Switch in Entwicklung hat. Hinter der Entwicklung steht das selbe Team wie von Super Mario Odyssey. Einige Insider hatten die große Ankündigung bereits für die E3 2021-Show von Nintendo erwartet, allerdings wurde dieses Spiel nicht erwähnt. Jetzt hat ein Leaker mögliche Details bekanntgegeben.

Zippo, ein bekannter Nintendo-Leaker – der auch oft recht behält, hat einen neuen Beitrag auf Blogspot veröffentlicht, in dem über das gemunkelte Donkey Kong-Spiel diskutiert wurde. Demnach befindet sich der Titel bereits seit 3 Jahren in Entwicklung und das Nintendo plant den Charakter weiter auszubauen – also weitere Auftritte bringen soll. Ob es sich dabei um Videospiele oder einer Animationsserie für Netflix und Co handelt ist ungewiss.

Derzeit ist bei Illumination Studios (Minions, Ich – Einfach unverbesserlich) ein Super Mario-Animationsfilm in Arbeit. Es könnte gut sein, dass Donkey Kong als Nächstes seinen Film bekommt.

Welches neue Donkey Kong-Spiel für die Nintendo Switch erwartet uns?

Derzeit sind alles nur Gerüchte, weil Nintendo noch nichts Offizielles angekündigt hat – und auch keine Spekulationen kommentiert, aber was anscheinend durchgesickert ist, dass es sich um einen 2.5D-Side-Scroller handelt wird. Das Spiel soll also ähnlich werden wie Donkey Kong Country Returns von den Retro Studios (Metroid Prime 4). Es gab bereits einige Gerüchte, die behaupteten, das neue Donkey Kong wäre 3D, aber zuverlässige Insider haben sich gegen diese Vorstellung gewehrt.

Wie auch immer die „Insider“ zu den Spekulationen stehen, wenn der Titel bereits seit 3 Jahren in Entwicklung ist, sollten wir bald etwas Offizielles dazu hören. Oder man hebt sich den Titel für 2022 auf, denn alle große Ankündigungen für dieses Jahr hat Nintendo bereits gemacht.

Im Oktober kommt Metroid Dread, gefolgt von zwei Pokémon-Spielen (Brilliant Diamond und Shining Pearl) im November. Der Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild kommt erst 2022, und wahrscheinlich auch dieses neue 2.5D Donkey Kong-Spiel.

Derzeit sind das alles nur Gerüchte, solange Nintendo sich dazu nicht äußert. Donkey Kong-Fans sollten sich also noch nicht zu früh freuen.

Übrigens wurde erst Anfang des Jahres ein unbekannter Cheat-Code für Donkey Kong 64 gefunden. 22 Jahre nach Release des Nintendo 64-Spiels.