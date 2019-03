Kirby und das extra magische Garn bringt Kirbys Side-Scrolling- Abenteuer aus dem Jahr 2010 von der Wii auf den 3DS und hat ein paar neue Funktionen im Gepäck. Ob es reichen wird auch 2019 noch überzeugen zu können lest ihr im Test.

Die traditionelle Formel des Lieblingshelden von Dream Land wurde auf den Kopf gestellt und Kirby wurde in eine Welt aus Garn, Knöpfen und Reißverschlüssen in sein neues Abenteuer geworfen.

In seiner neuen gestrickten Form muss man nun also unorthodoxe Wege zu finden um Hindernisse zu überwinden und Feinde zu besiegen. Unteranderem auch mit einer Peitsche aus Garn die Gegner in ihre Bestandteile auflöst nur um sie als Wurfgeschosse wieder zu verwenden.

Diese handwerklichen Versionen von Kirby in Verbindung mit seinen traditionellen Formen bringen neuen Schwung ins Abenteuer und sorgen dafür, dass man ein Level öfters besuchen möchte um vielleicht doch noch einen anderen Weg herauszufinden.

Zum Beispiel kann sich Nylon (Tornado) Kirby mit ausreichend hoher Geschwindigkeit drehen um Feinde auseinander zu ziehen oder Bosse zu beschädigen.

Oder man verwendet den Trick um kurzzeitig durch die Luft zu schweben. Diese neuen Fähigkeiten sind nicht unbedingt notwendig, um ein Level zu beenden, aber mehrere von ihnen ermöglichen es Kirby, leichter anzugreifen und gleichzeitig zu springen, was dem Plattforming einen schönen Fluss verleiht.

Zusätzlich zu den neuen Transformationen gibt es in Kirby und das extra magische Garn auch neue Spielmodi. Der sogenannte Teufelsmoduserschwert das sonst sehr simpel gehaltene Spiel insofern dass wir nach gegnerischen Angriffen Teile unserer Energieanzeige verlieren. Dazu kommen noch drei verschiedene Arten von Teufelchen die uns auf unserer Reise begleiten und ebenso für den Verlust einzelner Teile unserer Energieanzeige sorgen können.

Auch zwei neue Minispiele haben es in Kirby und das extra magiche Garn geschafft.

InMeta-Knights Schlacht, fliegen wir als Titelspendender Meta-Knight durch Autoscroller-Level und erledigen Gegnerhorden mit unserem Schwert und sammeln gleichzeitig Bügelperlen auf. Düsender Dedede ist eine viel schnellere Variante derselben Formel. Beide wirken als angenehme Ablenkung vom Hauptspiel wie einst Samurai Kirby und Megaton Punch in früheren Dream Land Titeln.

FAZIT

Kirby und das extra magische Garn gibt einem fast zehn Jahre alten Kirby-Spiel neues Leben. Alles, was an Epic Yarn zu lieben ist, ist immer noch vorhanden plus ein wenig extra. Die beiden neuen Minispiele sind keine bahnbrechenden Entwicklungen machen aber beide Spaß und bieten Abwechslung. Kirby und das extra magische Garn lässt die bezaubernde Schlichtheit von Kirbys frühesten Abenteuern wieder auferstehen, während der Dream Land Held in seiner Garn Form auf unterhaltsame Weise neugestaltet wird. Dieser DS-Port ist zweifellos die beste Version des Spiels.