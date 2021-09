PlayStation Showcase heute um 22:00 Uhr – Was dürfen sich Spieler erwarten?

Mehr als einen Runen-Teaser haben wir zu God of War Ragnarok noch nicht gesehen. - (C) Sony Interactive Entertainment

Wie Sid Shuman, Senior Director bei Sony Interactive Entertainment Content Communications, via PlayStation Blog ankündigt, wird heute am Donnerstag, den 9. September um 22:00 Uhr deutscher Zeit die neueste PlayStation Showcase-Sendung ausgestrahlt.

Alle Details zur kommenden Sendung:

Advertisment

Wann startet die Show? Heute um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

Heute um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Wo kann man es sehen? Auf YouTube und Twitch .

Auf YouTube und Twitch . Wie lange wird die Sendung dauern? Ca. 40 Minuten

Ca. 40 Minuten In welcher Sprache wird der Livestream sein? In Englisch und Japanisch. Wahrscheinlich gibt es keine deutsche Untertitel.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

PlayStation Showcase: Das erwarten sich Spieler von dem Event

Versprochen wird eine Gaming-Show über die kommenden PlayStation 5-Titel, von großen und kleinen Entwicklerstudios. In den ca. 40 Minuten gibt es also jede Menge Gameplay-Präsentationen, allem voran wahrscheinlich zum nächsten God of War. Wie Brancheninsider Shpeshal Nick meint, wird God of War: Ragnarok auf jeden Fall dabei sein. In der Vergangenheit hat er sich schon des Öfteren als verlässlich erwiesen. Er hat auch die letzten PlayStation Plus-Spiele exakt vorausgesagt.

Via Discord hat er sich anscheinend mit einem PlayStation-Mitarbeiter ausgetauscht, wie er auf Twitter zeigte:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Folgende weitere Spiele werden erwartet:

Horizon 2 Forbidden West (neuer Gameplay-Trailer)

(neuer Gameplay-Trailer) Infamous (Ankündigung des Reboots)

(Ankündigung des Reboots) Final Fantasy 16 (neuer Gameplay-Trailer)

(neuer Gameplay-Trailer) Exklusives PlayStation-Spiel von FromSoftware (Elden Ring-Entwickler)

(Elden Ring-Entwickler) WipEout

Was wird nicht gezeigt?

Auszuschließen ist, dass SIE etwas zur “nächsten Generation von VR für PlayStation” zeigen wird. Dies wurde im PlayStation Blog bereits verneint.