PS Plus Spiele für September 2021 durchgesickert (PS4 und PS5)

Wie wir euch berichtet haben gab es bereits einen Leak zu den PS Plus Spielen für September 2021. Nun gibt es einen Leak mit Plausibilität, den Dealabs hat bisher in der Vergangenheit immer Recht behalten. Sony hat sich bisher auch nicht wirklich um dieses Leck gekümmert.

In der Vergangenheit wurden die kostenlosen Spiele von Dealabs, einer Quelle, die dafür bekannt ist genau die Titel zu nennen, kurz vor der offiziellen Ankündigung von Sony genannt. Und im September dürften Spieler Glück haben, denn die Auswahl kann sich sehen lassen.

PS Plus Spiele für September 2021 – PS5- und PS4-Titel

Laut Dealabs werden Overcooked! All You Can Eat für die PlayStation 5, sowie Hitman 2 und Predator: Hunting Grounds für die PlayStation 4 die PS Plus Games im September werden. Nach dem üblichen Zeitplan sollte die offizielle Ankündigung in wenigen Tagen erfolgen.

Hitman 2 ist, wie der Name schon sagt, der zweite Teil der modernen “World of Assassination”-Trilogie von IO. Es setzt die Geschichte von Agent 47 fort, auf die man nicht unbedingt achten muss, aber für das, was es wert ist, eigentlich ziemlich gut ist. Neben der Ermordung eines F1-Profis während eines Grand Prix muss man Mitglieder einer Geheimgesellschaft auf einer mysteriösen Insel ausschalten.

Hitman 2 erschien im November 2018 und bekam einen Metascore von 82/100. Der reguläre Preis im PlayStation Store ist 69,99 Euro.

Predator: Hunting Grounds versetzt Spieler in die Lage von Arnold Schwarzenegger, während man versucht zum Hubschrauber zu gelangen, während der ikonische Jäger hinter einem her ist. Das Soldatenteam besteht aus traditionellen Klassen wie Assault, Recon, Scout und Support, jede mit ihren eigenen Stärken, Schwächen und Vorteilen. Ein Spieler übernimmt die Rolle des Predators, der auch aus einer Reihe von Gegenständen wählen kann, um seinen Jagdstil zu ändern.

Predator: Hunting Grounds erschien im April 2020 und bekam einen Metascore von 56/100. Der reguläre Preis im PlayStation Store ist 39,99 Euro.

Overcooked! All You Can Eat ist eine Überarbeitung von Overcooked 1 und 2. Es bietet beide Titel in überarbeiteter Grafik, schnellen Ladezeiten für die PS5 und läuft in 4K mit 60 FPS. Es bringt auch Crossplay mit der Xbox Series X/S, sowie sieben brandneuen Levels, drei neuen Köchen und neuen Trophäen.

Overcooked! All You Can Eat erschien im November 2020 und bekam einen Metascore von 84/100. Der reguläre Preis im PlayStation Store ist 39,99 Euro.

PS Plus leidet an Mitgliederschwund

Die Auswahl an Spielen ist nicht immer jedermanns Sache. Laut dem letzten Finanzbericht von Sony Interactive Entertainment hat der Dienst zwischen Ende 2020 und Anfang 2021 über eine Million Mitglieder verloren.

Aktuell im August bekommt man im August 2021 folgende Spiele bei PS Plus kostenlos:

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville (PS4/PS5)

Tennis World Tour 2 (PS4/PS5)

Hunter’s Arena: Legends (nur PS5)

Sony wird die offizielle Meldung der PS Plus-Spiele für dem nächsten Monat am Mittwoch, dem 1. September 2021 am Nachmittag herausbringen.