Sony veröffentlichte PS Plus Spiele für August zu früh

Normalerweise kommen solche Leaks immer aus externen Quellen oder von Insidern welche sich verplappert haben. Dieses Mal kommt der Leak allerdings von Sony selbst. Denn Sony veröffentlichte bereits die PS Plus Spiele für August.

Als der Fehler bemerkt wurde, wurde er zwar korrigiert, aber die Katze scheint wohl aus dem Sack.

Sofern sich bis 28 Juli, dem eigentlichen Veröffentlichungs-Tag nichts mehr ändert, kommen folgende Spiele im August für PS Plus:

PS Plus Spiele im August: Plants vs. Zombies: Battle for Neighbourville

Ursprünglich kam Plants vs. Zombies als ein Tower Defense Spiel auf den Markt. Seit 2009 ist die Reihe allerdings stetig gewachsen. Nicht nur an Beliebtheit, sondern auch an Gameplay. In Plants vs. Zombies: Battle for Neighbourville können PS Plus Nutzer im August eines der stärksten Spiele der Reihe gratis downloaden. Mit verschiedenen Charakteren und Kampfklassen, stürzt man sich dann in den comichaften Krieg zwischen dem eigenen Garten und den Untoten.

Tennis World Tour 2 ebenfalls im August Lineup der PS Plus Spiele

Was soll man groß zu Tennis sagen? Ich muss wirklich gestehen, ich habe nun etwa 15 Minuten überlegt, was man groß schreiben kann um ein Tennis Spiel zu be- oder zu umschreiben. Aber das ist es. Auf den Punkt. Tennis World Tour 2 ist einfach ein sehr gut gemachtes Tennis Game. Als eines der PS Plus Spiele die im August gelistet sind, haben Tennis Fans die Möglichkeit, sich auf den Courts auszutoben mit den größten Stars der Tennis Welt.

Hunter’s Arena: Legends für die PS5

Hunter´s Arena: Legends ist ein Fantasy Action Battle Royale. In welchem man sich gegen Spieler ebenso wie gegen umherstreifende Kreaturen bewähren muss. Denn Dämonen sind überall und wollen einem genauso ans Leder wie die anderen Hunter. Mit einem Arsenal an Waffen für den Martial Arts Nahkampf und gepaart mit magischen Attacken bzw. Abwehr Mechanismen. Bekommt das Spiel seine sehr eigene Note im Genre der Battle Royale.

Hunter’s Arena: Legends wird laut dem Leak von Sony, im Lineup der PS Plus Spiele im August der PlayStation 5 exklusive Titel sein. Diese Strategie könnte dem Spiel eine ganze Schar an Spielern liefern, die es aus bloßer Neugier testen. Immerhin ist es im PS Plus Abo somit gratis zugänglich.

