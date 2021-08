PS Plus Spiele für September 2021 – Vermeidlicher Leak entlarvt

Die Protagonistin Marianne in The Medium. - (C) Blobber Team

Ende August sollten wir bald die kostenlosen PS Plus-Spiele für September 2021 kennen. Normalerweise verrät uns Sony selbst die Titel zum letzten Mittwoch des Monats, als bereits morgen. Aber manchmal sind die Spiele für den nächsten Monat schon einige Tage früher online. Irgendwo. Der Leak wurde nun sogar “entlarvt”.

Der gefälschte Leak behauptete, dass die kostenlosen PlayStation Plus-Spiele für September 2021 The Medium (PS5), Haven (PS4) und Tony Hawks Pro Skater 1+2 (PS4) sein würden. Das würde sogar teilweise zum Muster passen: Das kostenlose PS5-Spiel für September ist eine Neuveröffentlichung, und The Medium erscheint im September. Auch die Remaster der Tony Hawk-Spiele schienen glaubwürdig, da Activision ein guter Partner für PlayStation ist.

PS Plus-Spiele für September 2021: Blobber Team erklärt den Leak als Fake!

Normalerweise werden Leaks wie diese erst gar nicht kommentiert, aber The Medium-Entwickler Blobber Team äußerte sich dazu. Ihr spiel erscheint am 3. September 2021, einen Freitag, aber die kostenlosen PS Plus-Spiele erscheinen am ersten Dienstag des Monats, in diesem Fall am 7. September 2021.

Die gezeigten Spiele von Twitter-User TomaszGawlikow1 sehen verdammt echt aus, sind aber Fake, wie Blobber Team sagt. The Medium wird es im September also nicht kostenlos für die PlayStation 5 geben. Fans müssen also bis morgen, 25. August 2021 warten, um die wahre Liste der Titel zu kennen.

Die kostenlosen PS Plus-Spiele für September 2021 wurden bisher noch nicht angekündigt, aber es gibt eine Theorie, dass FIST: Forged in Shadow Torch der Titel für die PS5 ist. Der Titel erscheint immerhin am 7. September 2021 und Sony macht brandneue Spiele gerne zu den kostenlosen PlayStation 5 PS Plus-Spielen. Allerdings spricht dagegen, dass man das Spiel aktuell vorbestellen kann. Außer Sony gibt den Leuten ihr Geld zurück.

Wie auch immer. Bereits morgen kennen Fans die echten Spiele und müssen sich nicht auf Leaks verlassen.

