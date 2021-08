PS Plus Schnäppchen – Abonnenten erhalten 12 Monate zum halben Preis

Hunters Arena: Legends gibt es im August für PS5 via PS Plus kostenlos.- via PlayStation.com - Bildmontage: DailyGame

PlayStation Plus ist für PS4- und PS5-Spieler unerlässlich, wenn sie an Online-Aktivitäten teilhaben möchten, aber es ist auch eine großartige Option um günstig an Spiele zu kommen. Jeden Monat veröffentlicht Sony Interactive Entertainment zwei kostenlose Spiele für PS4, sowie ein weiteres für PS5. Durch verschiedene Tricks gibt es sogar noch mehr. Normalerweise kostet ein Jahresabo für PS Plus 59,99 Euro, nun nur noch die Hälfte!

Der Rabatt kommt direkt von Sony, dass nicht sehr häufig vorkommt – Spieler sollten also jetzt schnell sein, um Geld zu sparen.

Zum Beispiel gibt es diesem Monat Hunter’s Arena: Legends für PS5 und Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville und Tennis World Tour 2 für PS4 im PS Plus-Abo. Wenn es jeden Monat 2-3 Spiele gibt wären das 24 bzw. 36 (PS5) Titel im Jahr, die Spieler für die rund 60 Euro erhalten, nun nur noch knappe 30 Euro.

PS Plus zum halben Preis: Wo gibt es das?

Den 50%-Rabatt gibt es direkt im PlayStation Store. In folgenden Ländern funktioniert die Schnäppchen-Aktion laut PlayStation.com:

Deutschland

Österreich

Schweiz

Ungarn

Tschechien

Slowakei

Dänemark

Israel

Bulgarien

Belgien

Zypern

Frankreich

Griechenland

Island

Irland

Italien

Luxemburg

Malta

Niederlande

Portugal

Slowenien

Spanien

Finnland

Vereinigtes Königreich

Kroatien

Polen

Neuseeland

Rumänien

Schweden

Australien

Norwegen

Bahrain

Kuwait

Libanon

Oman

Katar

Saudi Arabien

Vereinigte Arabische Emirate

Indien

Südafrika

Russland

Ukraine

Türkei

Den Rabatt bekommt man direkt im PlayStation Store, also sonst nirgends. Darüber hinaus gilt das Angebot zum halben Preis nicht für Spieler, deren Abonnements sich während des Angebotszeitraums automatisch verlängern. Das Angebot gilt bis zum 31. August 2021.

Es gibt oft bei Amazon und Co gute Angebote für ein Jahresauto von PS Plus, aber um die Hälfte bekommt man es normalerweise nicht so leicht.