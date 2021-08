PS PLUS-Trick beschert PS4-Spielern ein zusätzliches kostenloses Spiel

Schont euer Sparschwein! PS Plus-Mitglieder haben durch einen Exploit Chancen auf weitere kostenlose PS4-Spiele. - (C) SIE, Icon: Flaticon.com - Bildmontage: DailyGame

Lust auf ein kostenloses PlayStation 4-Spiel? Der Online-Gaming-Dienst PS PLUS bietet monatlich zwei neue Spiele für die PS4 und mittlerweile eines für die PS5, doch da geht noch mehr! Durch einen bestimmten technischen Exploit ist es möglich Spielern den Zugang zu kostenlosen Inhalten zu ermöglichen, die ihnen normalerweise vorenthalten werden. Wie ihr nun ein kostenloses Spiel für die PS4 abstaubt erklären wir euch.

Während PlayStation jeden Monat kostenlose Spiele für PS Plus-Benutzer zum Download bereitstellt, gab es Fälle, in denen einige Benutzer ein zusätzliches Spiel ohne Aufpreis herunterladen konnten. Nachdem es bereits letztes Jahr möglich war Bloodborne kostenlos für die PS4 herunterzuladen, obwohl es kein Titel des PS PLUS-Angebots war, funktioniert das heuer mit einen anderen Spiel tatsächlich wieder!

Resident Evil 7-Spiel kostenlos für PS4 herunterladen

Auf ResetEra entdeckte ein Spieler aus Brasilien namens nolifebr das Resident Evil 7 kostenlos für die PlayStation 4 heruntergeladen werden kann, indem er ein paar Schritte befolgte.

So bekommt ihr Resident Evil 7 kostenlos für die PS4:

Zuerst müsst ihr die Demoversion für Resident Evil 7 herunterladen Anschließend das Spiel über die Demo “kaufen”. An diesem Punkt sollte der PS Store geöffnet werden. Danach muss man die “Game Page” auswählen (das dritte Bild rechts), dann “Chosse Version” und schließlich die zweite Version auswählen. An der Kassa im PS Store erhaltet man nun 100% Rabatt. Also ein kostenloses Spiel für die PS4!

Einige Spieler haben diesen Trick ausprobiert und auf ResetEra geantwortet. Anscheinend funktioniert der Rabatt in vielen Ländern (wir überprüfen dies im Laufe des Tages noch). Ein Mitglied des Forums sagte sogar das er die Demo gar nicht herunterladen musste.

Es ist klar, dass dies ein unbeabsichtigter Fehler ist, den Sony wahrscheinlich bald patchen wird. Es könnte daran liegen, dass Resident Evil 7 für PlayStation 5-Spieler aktuell via PS PLUS (PlayStation Plus Collection für die PS5) kostenlos heruntergeladen werden kann.

Weitere Spiele von der PlayStation Plus Collection (PS5) für PS4-Spieler verfügbar?

Wie der User nolifebr schreibt funktioniert der Trick auch für Detroid: Become Human und The Last Guaridan.

Folgende Spiele gibt es mit der PS PLUS-Collection für PlayStation 5-Spieler:

Über PlayStation Plus

Mit PS PLUS bekommen PS4- und PS5-Spieler Zugang zu Online-Multiplayer, monatlichen kostenlosen Spielen sowie exklusiven Rabatten.

Was kostet PS Plus? Es gibt drei verschiedene Zahlungsarten: 12 Monate für 59,99 Euro, 3 Monate für 24,99 Euro und 1 Monat für 8,99 Euro. Zahlbar via Kreditkarte/Debitkarte oder PayPal.

Das Abonnement läuft solange, bis es gekündigt wird. Auch wenn sich der Dienst als sehr beliebt herausgestellt hat verlor er die letzten Monate einige Millionen Mitglieder!