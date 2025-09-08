Gerücht: Kommt Resident Evil 7 bald für die Nintendo Switch 2?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Geht Capcoms Horror-Hit in die nächste Runde? Zwei bekannte Insider behaupten, dass Resident Evil 7: Biohazard schon bald für die Nintendo Switch 2 angekündigt werden könnte. Der perfekte Moment dafür wäre ein Nintendo Direct, das angeblich noch in diesem Monat stattfinden soll.

Die Gerüchte passen zu früheren Hinweisen, wonach die Präsentation „drei Siebener“ enthalten soll. Neben Final Fantasy 7 Remake Intergrade und dem kommenden 007-Spiel könnte Resident Evil 7 die dritte Ankündigung sein. Doch wie wahrscheinlich ist das wirklich?

Ein Meilenstein für Resident Evil

Resident Evil 7: Biohazard erschien im Januar 2017 für PC, PS4 und Xbox One und gilt als einer der wichtigsten Teile der Reihe. Mit Ethan Winters als Hauptfigur kehrte Capcom zurück zu den Horror-Wurzeln. Zum ersten Mal erlebten Spieler die Geschichte in der Ego-Perspektive – eine mutige Entscheidung, die das Franchise neu definierte.

Das Spiel markierte auch den Beginn der hauseigenen RE Engine, die seitdem in Hits wie Resident Evil Village, Monster Hunter Wilds und dem kommenden Resident Evil Requiem genutzt wird. Technisch und atmosphärisch legte RE7 die Grundlage für die jüngsten Capcom-Erfolge.

Ganz neu wäre ein Resident Evil 7 auf einer Nintendo-Konsole übrigens nicht: Schon 2018 erschien in Japan eine Cloud-Version für die Switch, die 2022 auch weltweit verfügbar wurde. Diese Ausgabe war allerdings eher eine Notlösung, da die Hardware der Switch für native Umsetzungen zu schwach war.

Mit der Switch 2 könnte sich das grundlegend ändern. Dank stärkerer Hardware wäre ein vollwertiger Port von Resident Evil 7 möglich. Genau das wünschen sich viele Fans.

Resident Evil 7 für Nintendo Switch 2: Insider schüren die Erwartungen

Auf X.com (vormals Twitter) machten gleich zwei Quellen auf sich aufmerksam: Der Leaker Nash Weedle und der Content-Creator Attack The Backlog. Beide deuteten an, dass Capcom bei einem möglichen Nintendo Direct ein Horror-Spiel enthüllen könnte. Weedle ging sogar so weit, ein Zitat von RE7-Antagonistin Eveline zu posten – ein klarer Hinweis auf Biohazard.

Zusätzlich brachte der YouTuber SwitchForce ein weiteres Detail ins Spiel: Das Nintendo Direct soll am 12. September stattfinden und die mysteriösen „drei Siebener“ beinhalten. Kombiniert man alle Hinweise, ergibt sich ein schlüssiges Bild, bei dem Resident Evil 7 eine zentrale Rolle spielen könnte.

Was bedeutet das für Capcom und Nintendo?

Ein Port von RE7 wäre mehr als nur ein weiteres Spiel für die Switch 2. Er könnte zeigen, dass Nintendo die neue Konsole als Plattform für ernsthafte Core-Games positionieren will. Mit technischer Power, die auch anspruchsvolle Titel stemmen kann.

Capcom wiederum könnte das Spiel als Testlauf nutzen: Funktioniert RE7 auf der Switch 2 reibungslos, könnten weitere Teile der Reihe folgen, vielleicht sogar Resident Evil Village oder das kommende Requiem, dass bereits angedeutet wurde.

Noch ist nichts bestätigt, weder von Nintendo noch von Capcom. Doch die Hinweise verdichten sich, dass Resident Evil 7: Biohazard tatsächlich seinen Weg auf die Switch 2 finden könnte.

