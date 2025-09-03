DailyGame
DailyGame - Gaming News - Resident Evil Requiem: Kommt das Spiel wirklich für PS4 und Switch 2?
Gerücht

Resident Evil Requiem: Kommt das Spiel wirklich für PS4 und Switch 2?

Insider Dusk Golem behauptet, Resident Evil Requiem erscheine auch für PS4 und Switch 2. Was ist dran an den Gerüchten?

i Resident Evil Requiem: Kommt das Spiel wirklich für PS4 und Switch 2?
Artikel von Markus +

Eigentlich galt es als sicher, dass Resident Evil Requiem exklusiv für moderne Konsolen wie PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen würde. Doch nun sorgt der bekannte Insider AestheticGamer aka Dusk Golem für Aufsehen: Laut ihm sei das Spiel auch für PlayStation 4 und die Nintendo Switch 2 in Entwicklung.

Auf X.com (ehemals Twitter) schrieb der ansonsten gut vernetzte Capcom-Insider, dass er mit mehreren Quellen gesprochen habe, die diese Information bestätigten. Er selbst sei nicht der Erste, der das öffentlich behauptet, doch er könne die Gerüchte nun untermauern.

Zwei verschiedene Versionen in Arbeit?

Spannend ist vor allem, dass es sich offenbar um unterschiedliche Versionen handeln wird. Während Features wie Raytracing nur auf den neuen Konsolen verfügbar sind, soll die PS4- und Switch-2-Version technisch abgespeckt erscheinen. Ähnlich wie in früheren Konsolengenerationen, als Spiele auf PS3/360 und Wii/PS2 unterschiedlich umgesetzt wurden.

Ob das Spiel direkt zum PS5/Xbox Series/PC-Termin auch für PS4 und Switch 2 erscheint, ist allerdings noch offen. Auch die PS4-Version sorgt für Diskussionen, da viele Fans nicht mehr mit einem Release für Sonys alte Hardware gerechnet haben. Allerdings gibt es auch andere Entwickler die im Nachhinein an PS4-Versionen arbeiten, um die große User-Basis zu nutzen, die es trotz mehr als 66 Millionen verkaufter PS5-Konsolen, nach 12 Jahren gibt.

Resident Evil Requiem - Bild: Capcom

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026. – Bild: Capcom

Resident Evil Requiem für PS4 und Switch 2?

Die Meldung hat bereits für viele Kommentare unterhalb des Beitrags auf X.com gesorgt:

  • Einige User vergleichen die Strategie mit Sonic Unleashed, das damals ebenfalls unterschiedliche Versionen erhielt.
  • Manche begrüßen die PS4-Fassung, weil sie sich dadurch den Kauf einer PS5 sparen können.
  • Andere zweifeln, ob eine so alte Konsole wie die PlayStation 4 das Spiel technisch noch stemmen kann.

Wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, könnte Resident Evil Requiem mehr Spielern zugänglich gemacht werden, ohne sofort auf die neueste Hardware umsteigen zu müssen. Doch gerade die PS4-Version wird kritisch gesehen. Fans befürchten grafische Abstriche oder Performance-Probleme.

Das kommende Survival-Horror-Spiel von Capcom ist bisher nur für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC bestätigt.

Fragen & Antworten

  • Diese Fragen wurden geklärt
  • Erscheint Resident Evil Requiem für die PS4?
    Laut Insider Dusk Golem ja – auch wenn Capcom das bisher nicht bestätigt hat.
  • Kommt das Spiel wirklich für die Switch 2?
    Mehrere Leaks deuten auf eine Switch-2-Version hin, offizielle Infos fehlen aber.

