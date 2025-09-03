Resident Evil Requiem: Kommt das Spiel wirklich für PS4 und Switch 2?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Eigentlich galt es als sicher, dass Resident Evil Requiem exklusiv für moderne Konsolen wie PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen würde. Doch nun sorgt der bekannte Insider AestheticGamer aka Dusk Golem für Aufsehen: Laut ihm sei das Spiel auch für PlayStation 4 und die Nintendo Switch 2 in Entwicklung.

Auf X.com (ehemals Twitter) schrieb der ansonsten gut vernetzte Capcom-Insider, dass er mit mehreren Quellen gesprochen habe, die diese Information bestätigten. Er selbst sei nicht der Erste, der das öffentlich behauptet, doch er könne die Gerüchte nun untermauern.

Zwei verschiedene Versionen in Arbeit?

Spannend ist vor allem, dass es sich offenbar um unterschiedliche Versionen handeln wird. Während Features wie Raytracing nur auf den neuen Konsolen verfügbar sind, soll die PS4- und Switch-2-Version technisch abgespeckt erscheinen. Ähnlich wie in früheren Konsolengenerationen, als Spiele auf PS3/360 und Wii/PS2 unterschiedlich umgesetzt wurden.

Ob das Spiel direkt zum PS5/Xbox Series/PC-Termin auch für PS4 und Switch 2 erscheint, ist allerdings noch offen. Auch die PS4-Version sorgt für Diskussionen, da viele Fans nicht mehr mit einem Release für Sonys alte Hardware gerechnet haben. Allerdings gibt es auch andere Entwickler die im Nachhinein an PS4-Versionen arbeiten, um die große User-Basis zu nutzen, die es trotz mehr als 66 Millionen verkaufter PS5-Konsolen, nach 12 Jahren gibt.

Resident Evil Requiem für PS4 und Switch 2?

Die Meldung hat bereits für viele Kommentare unterhalb des Beitrags auf X.com gesorgt:

Einige User vergleichen die Strategie mit Sonic Unleashed , das damals ebenfalls unterschiedliche Versionen erhielt.

, das damals ebenfalls unterschiedliche Versionen erhielt. Manche begrüßen die PS4-Fassung, weil sie sich dadurch den Kauf einer PS5 sparen können.

Andere zweifeln, ob eine so alte Konsole wie die PlayStation 4 das Spiel technisch noch stemmen kann.

Wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, könnte Resident Evil Requiem mehr Spielern zugänglich gemacht werden, ohne sofort auf die neueste Hardware umsteigen zu müssen. Doch gerade die PS4-Version wird kritisch gesehen. Fans befürchten grafische Abstriche oder Performance-Probleme.

Das kommende Survival-Horror-Spiel von Capcom ist bisher nur für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC bestätigt.

