GTA 6 Online bleibt ein Rätsel – Insider stellt das neue Gerücht klar

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026, doch über einen neuen Online-Modus wissen wir erstaunlich wenig. Rockstar Games bewirbt Grand Theft Auto VI bislang ausdrücklich als „Single Player Experience“. Genau diese Formulierung sorgt nun erneut für Spekulationen.

Bloomberg-Journalist Jason Schreier sprach in einem aktuellen Video über die Zukunft von GTA Online. Take-Two und Rockstar würden demnach „in nächster Zeit“ nicht darüber sprechen, wie das neue GTA Online aussehen oder wie die Monetarisierung funktionieren wird. Seine Aussage findest du ab ungefähr Minute 5:50 in seinem aktuellen Video zu GTA 6.

Das klingt zunächst nach Insider-Wissen. Ist es aber nicht und genau das stellte Schreier anschließend selbst klar.

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Schreier bremst das Gerücht selbst

Auf Reddit verbreitete sich seine Aussage schnell als Hinweis darauf, dass Rockstar noch lange nicht über GTA 6 Online sprechen möchte. Schreier meldete sich daraufhin persönlich in der Diskussion und stellte klar, dass er hier keine interne Information veröffentlicht habe.

Seine Einschätzung basiert schlicht darauf, dass Rockstar Grand Theft Auto VI bisher ausschließlich als Singleplayer-Erlebnis beschreibt. Das bestätigt auch die offizielle Vorbesteller-Ankündigung von Rockstar Games. Dort heißt es ausdrücklich, GTA 6 sei eine Einzelspieler-Erfahrung. Von einem neuen GTA Online ist kein Wort zu lesen. Es gibt nur einen Monat GTA+ oben drauf bei der Bestellung, aber ab wann ist fraglich.

Damit ist wichtig: Schreier behauptet nicht, dass GTA 6 ohne Online-Modus erscheint. Ebenso wenig sagt er, dass GTA Online erst Monate oder Jahre später startet. Genau diese Interpretation schoss nach dem ursprünglichen Reddit-Beitrag allerdings schnell durchs Netz.

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Rockstar trennte Story und Online schon früher

Ein späterer Multiplayer-Start wäre für Rockstar jedenfalls nichts Neues. GTA 5 erschien am 17. September 2013, während GTA Online erst am 01. Oktober 2013 freigeschaltet wurde. Damals gehörte der Online-Modus kostenlos zu GTA 5. Bei Red Dead Redemption 2 ging Rockstar ähnlich vor. Das Hauptspiel erschien am 26. Oktober 2018. Der Early Access zur Red Dead Online Beta begann erst am 27. November 2018.

Dass Rockstar zunächst die Geschichte von Jason und Lucia in den Mittelpunkt stellt und den Online-Modus später separat präsentiert, wäre also durchaus typisch. Ob es diesmal zwei Wochen, einen Monat oder deutlich länger dauert, wissen wir schlicht noch nicht.

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Das aktuelle GTA Online läuft weiterhin stark

Einen weiteren Grund für Rockstars Schweigen liefert das bestehende GTA Online selbst. Das Spiel läuft auch fast 13 Jahre nach seinem Start weiter und bringt Take-Two ordentlich Geld ein. Im aktuellen Geschäftsbericht meldet der Publisher, dass die wiederkehrenden Ausgaben innerhalb der GTA-Reihe zuletzt um weitere drei Prozent gestiegen sind. Auch GTA+ entwickle sich weiterhin stark.

Erst im Juli brachte Rockstar mit dem Kortz Center Heist den ersten großen GTA-Online-Raub seit fast sechs Jahren. Das alte Los Santos wird also nicht plötzlich abgeschaltet, nur weil Vice City vor der Tür steht. Spannend wird deshalb nicht nur, wann ein neues GTA Online erscheint. Rockstar muss auch entscheiden, wie beide Welten nebeneinander existieren und was mit Spielern passiert, die über Jahre Autos, Immobilien und Millionen GTA-Dollar gesammelt haben.

Am 27. August dürfte der Singleplayer im Mittelpunkt stehen

Der nächste große GTA 6-Termin steht bereits fest. Am 27. August 2026 zeigt Rockstar „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“. Wenn du Netflix hast, siehst es in unseren breiten noch zu einer verträglichen Uhrzeit. Take-Two spricht im aktuellen Geschäftsbericht ausdrücklich vom nächsten großen Schritt der Marketingkampagne.

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Ob dort überhaupt ein Wort über GTA Online fällt, ist offen. Nach Schreiers Einordnung würde ich nicht damit rechnen. Das eigentliche Gerücht ist damit weniger spektakulär, als es zunächst klingt. Rockstar hat GTA 6 Online weder verschoben noch abgesagt. Rockstar hat es bislang schlicht noch gar nicht richtig vorgestellt.

Und vielleicht ist genau dieses Schweigen inzwischen die spannendste Information.