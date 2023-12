Squid Game: Netflix arbeitet an Videospiel für Erfolgsserie

Nach der erfolgreichen ersten Staffel von Squid Game hat Netflix neuerlich mit einer Reality-Show nachgelegt. Eine zweite Serien-Staffel der südkoreanischen Produktion ist bekanntlich in Arbeit, doch Netflix möchte Fans des Franchise weiter bedienen. Ein Videospiel ist in Arbeit. Obwohl die Details noch dünn gesät sind, verspricht es, ein weiteres aufregendes Kapitel in der Squid Game-Saga zu werden.

Seit Squid Game 2021 die Bildschirme eroberte, fesselte es Zuschauer weltweit. Es wurde so ein riesiger Erfolg, dass Netflix “grünes Licht” für die zweite Staffel gab und sogar die Reality-Serie “Squid Game: The Challenge” veröffentlichte. Jetzt plant Netflix, das Erlebnis noch intensiver zu gestalten – mit einem Videospiel, das die Spieler direkt in die nervenzerreißenden Spiele der Serie eintauchen lässt.

Squid Game: Netflix arbeitet an Videospiel

Der Vizepräsident von Netflix Games, Miike Verdu, bestätigte die Entwicklung dieses Games auf der offiziellen Netflix-Website. Bis jetzt sind die Infos noch dünn gesät. Es wird als ein “Spiel im Universum von Squid Game” beschrieben, bei dem Spieler in den Spielen der Erfolgsserie gegeneinander antreten können. Ein genaues Erscheinungsdatum oder die Plattformen wurden noch nicht enthüllt. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um ein “Mobile Game”.

Netflix Games konzentriert sich hauptsächlich auf mobile Titel. Das deutet darauf hin, dass das Squid Game-Videospiel vielleicht nicht die Größe und Tiefe eines AAA-Titels erreichen wird. Es wird wahrscheinlich eher für Tablets und Smartphones optimiert sein.

Neben der Squid Game-Adaption kündigte Netflix auch eine Reihe weiterer Spiele an, die in den kommenden Monaten erscheinen sollen. Morgen startet die GTA Trilogy – The Definitive Edition für Netflix Games. Für 2024 sind Spiele wie FashionVerse, Game Dev Tycoon und Sonic Mania Plus angekündigt. Noch ohne Termin, aber bereits auf der Liste ist auch Hades, “Netflix Stories: Virgin River”, Paper Trail oder ein Rebel Moon-Spiel.

Wann genau das Squid Game Videospiel von Netflix startet ist also noch nicht bekannt, aber wir bleiben für euch dran!