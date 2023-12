Stranger Things: David Harbour macht Lust auf die finale Staffel

Schauspieler David Harbour ist zuversichtlich in Bezug auf die fünfte Staffel von Stranger Things und fordert Fans der gefeierten Netflix-Serie heraus. Dadurch steigt die Aufregung weiter. Die vorherige Staffel von Stranger Things hat die Menschen begeistert und sie können es kaum erwarten, nach Hawkins zurückzukehren. Die vierte Staffel war sehr erfolgreich und hat das Produktionsniveau auf eine neue Stufe gehoben. Daher ist es nicht überraschend, dass die Zuschauer der letzten Staffel etwas Besseres erwarten und Harbour tut sein Bestes, um die Fans zu halten.

In einem Interview mit dem englischsprachigen Magazin ComicBook äußerte sich Harbour über die letzte Ausgabe der Netflix-Serie. Er bestätigte, dass die Fans große Dinge von Stranger Things Staffel 5 erwarten können. Allerdings unterließ er es nicht, während des Gesprächs eine gewagte Aussage zu machen und ermutigte die Fans, die Serie zu bashen, wenn sie nicht zufriedenstellend endet. “Ich werde einfach eine kühne Behauptung aufstellen. Jedes Jahr hat man das Gefühl, dass die Serie immer größer und aufregender wird. Und wir haben eine echte Verantwortung, es in der letzten Staffel noch einmal richtig krachen zu lassen. Wenn wir das also nicht schaffen, gebt mir eure ganze Fan-Wut. Schreibt die Petitionen. Nur zu, tun Sie es. Denn ich fahre nächste Woche dorthin, um anzufangen, und ich werde mein ganzes Herz in diese Sache stecken.”.

David Harbour verstärkt die Vorfreude auf Stranger Things Staffel 5

Harbour hatte Bedenken geäußert, was nach dem Ende von Stranger Things aus seiner Karriere werden würde. Aber er versicherte den Fans, dass die Macher und die Besetzung ein “Finale” liefern würden, das alle glücklich machen würde. “Ich habe einige der Skripte gelesen und finde sie atemberaubend schön. Es ist an der Zeit”, sagte er. “Wir werden das Beste geben und Ihnen das Finale liefern, das allen gefällt – Ihnen, mir und allen.”.

Harbours Kommentare kommen ein paar Tage später, nachdem Mark und Ross Duffer eine Vorschau auf die Eröffnungsszene von Stranger Things Staffel 5 gegeben haben. Die Macher haben ein Foto der ersten Momente der ersten Episode von Staffel 5 geteilt. Der Ausschnitt startet mit dem Text “DUNKELHEIT” über “dem Geräusch von KALTEM WIND. ÄCHZENDE BÄUME. Und… EINE KINDERSTIMME, die ein bekanntes Lied singt”. Ein weiteres Foto vom offiziellen Stranger Things-Autoren-Account hat enthüllt, dass die erste Episode von Staffel 5 den Titel “The Crawl” tragen wird.

Jetzt, da der SAG-AFTRA-Streik beendet ist, können sich Fans auf einen besseren Einblick in die letzte Staffel von Stranger Things freuen. Schauspieler können ihre Gedanken zu den Drehbüchern teilen und Fans können erwarten, in die sehnlich erwartete letzte Folge einzutauchen.