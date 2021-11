Squid Game Staffel 2 offiziell bestätigt!

Warten auf den Tod in Squid Game © Netflix

Die zweite Staffel der südkoreanischen Erfolgsserie hat endlich grünes Licht (pun intended!) bekommen. Somit bekommt Squid Game, Netflix bisher erfolgreichste Serie aller Zeiten, doch noch eine Fortsetzung.

Obwohl die Serie ursprünglich als einmalige Staffel geplant gewesen ist, war eine Fortsetzung spätestens nach der ersten Woche bereits absehbar. Spätestens als die Serie für Netflix eine Wertsteigerung von über 900 Millionen Dollar einbrachte, galt Staffel 2 als unausweichlich.

Auch der Regisseur und Drehbuchautor von Squid Game äußerte sich schon früh zu einer Fortsetzung. So hätte er bereits eine Idee für eine zweite Staffel parat und würde nur noch auf das Signal warten. Nun ist es aber dennoch offiziell.

In einem Interview mit sds (via Collider) hat der Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk bekannt gegeben, dass eine Fortsetzung beschlossen sei. so heißt es in dem Interview:

,,Es hat so viel Druck, so viel Nachfrage und so viel Liebe für eine zweite Staffel gegeben. Ich fühle mich also, als hätten wir keine andere Wahl! Ich möchte aber sagen, dass es tatsächlich eine zweite Staffel geben wird. Sie befindet sich bereits in meinem Kopf. Momentan bin ich im Planungsprozess.”

Und wie diese Idee im Kopf des Serienschöpfers aussehen könnte, wissen wir auch bereits. So deutete er vor kurzem in einem Interview an, dass in einer Fortsetzung die Rolle der Polizei in der südkoreanischen Gesellschaft beleuchtet werden könnte. Auch möchte er den mysteriösen Frontman näher betrachten.

Und obwohl Squid Game Staffel 2 nun offiziell bestätigt ist, sollte man sich laut Hwang Dong-hyuk auch noch nicht zu früh freuen. Denn laut dem Regisseur ist es ,,zu früh um zu sagen wann und wie es passiert.” Er betont dabei jedoch auch – und wechselt dabei sogar von seiner Muttersprache zu Englisch: ,,Ich verspreche euch aber eins: Gi-hun wird zurückkehren und die Welt verändern!”.

Während es also auch in Zukunft weitere Staffeln der Serie auf Netflix geben kann, beschränkt sich Squid Game mittlerweile nicht nur auf Fernseher. In den vergangenen Wochen fand die beliebte immer öfter Einzug ins reale Leben. So veranstaltete Abu Dhabi eine Version der Spiele im echten Leben, bei der Spieler Preise gewinnen konnten.

Auch der populäre Youtuber Mr. Beast hat sich vor kurzem der Serie gewidmet. Denn er plant alle Sets der Serie bis hin zu den kleinsten Details nachzubauen.