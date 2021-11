Youtuber Mr.Beast stellt Squid Game nach

Zuckerformen in Squid Game © Netflix

Schon öfter haben wir berichtet, dass der beliebte Youtuber Mr. Beast zu außergewöhnlichen Stunts neigt. Mit seinen schier endlosen Ressourcen, kauft er schon mal ganze Gamestop-Filialen leer. Nun hat er sich eine neue Aufgabe vorgenommen: Die Sets von Squid Game originalgetreu nachzubauen.

Die beliebte südkoreanische Netflix-Serie konnte bereits kurz nach ihrer Veröffentlichung zu einem weltweiten Phänomen werden. Schnell war eine zweite Staffel beschlossen und sogar eine Videospieladaption in Planung. In der Serie müssen sich hunderte Menschen, die in Geldnot sind, bei tödlichen Kinderspielen messen, um ein gewaltiges Preisgeld zu gewinnen.

Advertisment

Mr. Beast stellt Squid Game nach

Im letzten Monat hat der philanthropische Youtuber Mr.Beast in einem viralen TikTok daher beschlossen, sich auch der Serie zu widmen. Er versprach, dass er die Spiele der Serie rekreieren würde, wenn sein Video 10 Millionen Aufrufe erhielt. Mit mittlerweile 17,1 Millionen Aufrufe war das Ziel schnell erreicht.

Bereits zwei Tage später war das Ziel erreicht und der Influencer machte sich an die Arbeit. Vergangene Woche zeigte er dann endlich erste Einblicke in sein Vorhaben. Und man muss direkt anerkennen, dass seine Rekreation nahezu perfekt an das originale Squid Game herankommt.

Nicht nur scheint er auf einzelne Details geachtet zu haben, sondern auch die Größenverhältnisse nicht außer Acht gelassen zu haben. Wie bereits in der Serie, hat er riesige Räume in surreale Versionen von bekannten südkoreanischen Kinderspielen umgestaltet.

Bisher scheint Mr. Beast die Squid-Game-Sets der Spiele Grünes Licht, Rotes Licht, des Keksschneidens und das des Murmelspiels nachgebaut zu haben. Nachdem der Youtuber scheinbar über unbegrenzte Ressourcen verfügt, dürften auch die anderen Spiele demnächst gebaut werden.

Ob die Spiele allerdings genau so tödlich wie in der Serie enden, kann stark angezweifelt werden.

Erst vor kurzem veranstaltete Abu Dhabi eine eigene Version von Squid Game. Allerdings scheint der Youtuber nun deutlich andere Maßstäbe anzustreben. Auch kann man daher annehmen, dass es in der Version von Mr. Beast sicherlich ein großes Preisgeld zu erwarten ist.