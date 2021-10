Squid Game Videospiel ist von Netflix geplant

Der Hase läuft über das Feld in Squid Game © Netflix

Es war nur eine Frage der Zeit, bis es endlich so weit ist: Das südkoreanische Drama Squid Game ist offiziell Netflix erfolgreichste Serie aller Zeiten! So erreichte die Serie mehr als 111 Millionen Streams, wodurch sie einen weltweiten Rekord aufgestellt hat. Auch bei uns in der Serien-Kritik konnte das südkoreanische Battle Royale gut abschneiden.

Durch den Erfolg ermutigt, hat auch schon der Regisseur und Erfinder der Serie Hwang Dong-hyuk angemerkt, dass er einer zweiten Staffel nicht abgeneigt wäre. Sollte es zu einer Fortsetzung kommen (und das ist durch den überwältigenden Erfolg mehr als wahrscheinlich) hätte er sogar schon eine Idee. In einer potentiellen zweiten Staffel soll so eher der mysteriöse Frontman, sowie das koreanische Polizeisystem im Vordergrund stehen.

Ein ,,Squid Game”-Game?

Doch während Squid Game Staffel 2 immer wahrscheinlicher wird, könnte uns in der Zukunft auch noch mehr erwarten. Denn so gab der Streaminggigant Netflix vor kurzer Zeit an, auch in die Videospielbranche einsteigen zu wollen. In diesem Sinne haben sie sogar schon das erste renommierte Entwicklerstudio gekauft. Nun kommt es wie es kommen musste und Netflix hat nun auch eine Videospielversion der beliebten Serie in Planung.

So hat der Chef der Asien-Abteilung von Netflix in einem Interview bestätigt, dass das Unternehmen bestrebt ist, ihre erfolgreiche Marken in Videospiele zu verwandeln:

..Die Rolle meines Teams ist es sich alle Möglichkeiten genau anzusehen, um den Fahrplan für die ,,Squid Game”-Marke zu planen.” ,,Wir schauen uns eine Vielzahl unterschiedlicher Bereiche an, von Spielen, Konsumentenprodukte und anderes, um herauszufinden, was wir unserem Publikum wirklich bieten können, damit sich ihre Affinität zu unseren Inhalten erhöht und ihnen Freunde bringt, dabei jedoch auch aber der Welt gegenüber treubleiben, die unser Eefinder gebaut hat.”

In so einem frühen Stadion der Planung kann natürlich noch abgesehen werden, in welcher Form eine Spieleadaption der Serie stattfinden könnte. Aber sicher ist, dass seitens Netflix die Bereitschaft gegeben ist, mit der Marke herumzuexperimentieren.