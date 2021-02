GameStop-Filiale leer gekauft! Von Aktien hätte ,,MrBeast“ mehr gehabt

MrBeast hat eine komplette GameStop-Filiale leer gekauft. - Bildquelle: Twitter MrBeast

Youtube-Star MrBeast hat sich mit seinem Kanal immenser Beliebtheit erfreut und ist vor allem für seine Großzügigkeit bekannt. So spendiert er Spielern schon mal ganze Einfamilienhäuser, nur um ihre Kreativität in Minecraft zu loben. In seiner neuesten Einkaufstour hätte er mehr Geld machen können, wenn er GameStop Aktien gekauft hätte. Stattdessen tat er etwas ganz anders.

In einem seiner neusten Videos zeigt er, wie er fünf Läden in Amerika komplett leerkauft. Neben einem Supermarkt, einem Kleidergeschäft, war dabei auch eine Gamestop-Filiale. Nachdem er das gesamte Inventar der Läden gekauft hat, spendet MrBeast es schlussendlich Leuten in Not. Dass er damit selbst ein Vermögen ausgibt, scheint den Youtuber nicht zu stören.

Im Zuge der Wertsteigerung der Gamestop-Aktien reflektiert der Youtuber nun darüber, wie viel Geld er jetzt haben könnte, wenn er es stattdessen in die Aktien investiert hätte.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

In einem Tweet scherzt MrBeast zuerst darüber, dass er die Neuigkeiten falsch verstanden hätte. So hätte er nicht Gamestop-Aktien, sondern eine Gamestop-Filiale gekauft. Kurz darauf verkündet er, dass es 80,000$ gekostet hätte, das komplette Inventar eines einzigen Filiale zu kaufen. Und hätte er dieselbe Summe stattdessen in die aufstrebenden Aktien gesetzt, wären sie jetzt 1,2 Millionen Dollar wert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bedauern darüber so viel Geld mit etwas mehr Einsicht gemacht haben zu können, scheint MrBeast jedoch nicht zu haben. Immerhin hat er die gesamten Waren an Hilfsorganisationen gespendet.

Der Aktienkurs von GameStop liegt aktuell bei 325 US-Dollar.