Gerücht: YouTube-App für Nintendo Switch 2 steht kurz vor Release

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Die Nintendo Switch 2 ist längst in vielen Wohnzimmern angekommen, aber ein Detail fehlt immer noch schmerzlich: eine offizielle YouTube-App. Genau dieses Thema sorgt jetzt wieder für Bewegung, denn ein neues Gerücht behauptet, dass die App bereits diesen Monat erscheinen könnte. Ausgangspunkt ist eine Aussage aus einem YouTube-Discord-Umfeld, laut der Google aktiv an einer YouTube-App für die Konsole arbeitet und die Veröffentlichung kurz bevorstehen soll (via Reddit.com). Offiziell bestätigt ist dieser konkrete Zeitraum allerdings nicht, es handelt sich klar um ein Gerücht.

Schon im Juli 2025 hatte das YouTube-Team öffentlich bestätigt (via X.com), dass an einer App für die Nintendo Switch 2 gearbeitet wird. Damals gab es jedoch kein Release-Fenster. Seitdem herrschte Funkstille, was bei vielen Nutzern für Frust sorgte. Gerade weil Streaming-Apps auf modernen Konsolen fast selbstverständlich sind, wirkt das Fehlen von YouTube auf der Switch 2 wie eine Lücke im System. Die Konsole ist mobil, wird oft unterwegs genutzt, genau dort ist Videocontent besonders gefragt.

Warum YouTube so wichtig für die Switch 2 ist

YouTube ist für viele längst mehr als nur Unterhaltung. Tutorials, Walkthroughs, Musik und Livestreams. All das gehört für viele Spieler zum Alltag. Auf anderen Plattformen ist es normal, zwischen Spiel und Video zu wechseln, ohne das Gerät zu wechseln. Auf der Switch 2 fehlt diese Flexibilität bisher. Eine offizielle App würde die Konsole stärker als Allround-Gerät positionieren und sie näher an das heranführen, was Nutzer von PlayStation, Xbox oder Smart-TVs gewohnt sind.

So verlockend die Aussicht klingt, wichtig ist: Die Information über einen Release noch in diesem Monat stammt nicht von Nintendo oder YouTube selbst. Ob die YouTube-App für Nintendo Switch 2 auch Live-Streaming unterstützen wird ist derzeit nicht bekannt.

