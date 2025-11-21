Fortnite holt Stranger Things zurück – Neue Upside-Down-Map und frische Charaktere enthüllt

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fortnite erlebt sein nächstes großes Crossover. Dieses Mal geht es direkt in das Herz der Netflix-Erfolgsserie Stranger Things. Pünktlich vor dem Start der finalen Staffel bringt Epic Games ein neues Event ins Spiel, das nicht nur ein paar Skins liefert, sondern gleich eine komplett neue spielbare Umgebung: das Upside Down.

Viele Fans hatten vermutet, dass das Crossover erst mit dem Chapter-7-Update kommen würde. Doch Epic überrascht und veröffentlicht die Kooperation deutlich früher. Für Stranger-Things-Fans und Fortnite-Spieler ist das ein echter Volltreffer.

Fortnite x Stranger Things – „Upside Down“-Map kommt bereits heute!

Die große Neuerung landet im Modus Fortnite Blitz, dem schnellen 32-Spieler-Format. Ab heute können Spieler das Upside Down betreten. Die düstere Parallelwelt, die seit Staffel 1 die gesamte Serie prägt.

Der Trailer zeigt nur wenige Orte, aber ein Highlight ist klar zu erkennen: Vecnas Haus. Ob die gesamte Karte im Upside Down spielt oder ob es Mechaniken gibt, um zwischen den Dimensionen zu wechseln, hat Epic noch nicht verraten. Die kurzen Ausschnitte lassen aber vermuten, dass es mindestens eine Form von Dimensionswechsel geben wird.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Neue Charaktere kommen ins Spiel

Mit dem Update landen mehrere Figuren im Fortnite-Kosmos, die bisher nie in einem Stranger-Things-Crossover enthalten waren. Dazu gehören:

Mike Wheeler

Dustin Henderson

Lucas Sinclair

Will Byers

Vecna (der Hauptantagonist)

Alle Charaktere sollen wie gewohnt im In-Game-Shop erscheinen. Ein genaues Release-Datum fehlt zwar noch, aber Dataminer teilen bereits erste Details zu den Items.

Erste kosmetische Leaks

Vecna erhält:

eine Pickaxe aus verschlungenen Ranken

ein Back Bling basierend auf der ikonischen Season-4-Uhr

Weitere Cosmetics für die Hawkins-Crew werden ebenfalls erwartet.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Was dieses Crossover für Spieler bedeutet

Mit einer spielbaren Upside-Down-Version bringt Fortnite eines der beliebtesten Netflix-Universen stärker denn je ins Spiel. Statt nur Skins zu kaufen, kannst du diesmal direkt in die düstere Welt eintauchen und sie selbst erkunden.

Das Timing ist perfekt: Die finale Staffel startet am 26. November. Viele Fans dürften deshalb sowohl zur Serie als auch zu Fortnite zurückkehren. Alles, was jetzt noch fehlt, wäre ein musikalischer Auftritt von Kate Bush – dann wäre das Hawkins-Feeling komplett.

Wenn du Stranger Things liebst, lohnt sich ein Login am 21. November besonders. Neben der neuen Map könnte Epic in den kommenden Tagen weitere Überraschungen enthüllen – etwa Events, Herausforderungen oder zusätzliche Items.

