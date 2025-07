PS5-OG-Spieler sind sauer: Sony lässt Original-Konsole bei Zubehör leer ausgehen

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Spieler der ersten PS5-Version fühlen sich von Sony im Stich gelassen. Der Grund: Für das neue Ghost of Yōtei gibt es stylishe Konsolen-Cover, aber nur für die PS5 Pro. Dabei hoffen viele Fans seit Jahren auf Zubehör für die ursprüngliche PlayStation 5. Stattdessen bekommen Slim und Pro neue Optionen. Hat Sony die PS5-Spieler der ersten Stunde schlichtweg vergessen?

In sozialen Netzwerken häufen sich die Beschwerden: „Ich kann die Cover gar nicht nutzen, hab die OG!“, schreibt ein Spieler auf Reddit. Ein anderer sagt: „Warum ignoriert Sony die alte PS5 ständig?“ Die Wut ist nachvollziehbar: Für viele ist die PS5-Launch-Edition bis heute im Einsatz – doch neues Zubehör? Fehlanzeige!

PS5: Mittlerweile 3 Konsolen, keine klare Linie

Ein weiteres Problem: Die Fragmentierung. Sony muss mittlerweile drei PS5-Varianten unterstützen: OG, Slim und Pro. Das macht es schwer, Zubehör rechtzeitig und für alle bereitzustellen. Selbst bei der PS5 Pro dauerte es acht Monate, bis passende Face-Plates erschienen. Und die? Sind streng limitiert.

Spieler sehen darin kein echtes Zugeständnis, sondern eher einen Marketing-Gag. Die Frage bleibt: Warum gibt es für neue Releases wie Ghost of Yōtei keine universellen Lösungen?

Blackthorne sagt auf X.com (vormals Twitter): „Sie behandeln uns wie Müll, nachdem wir die erste PS5-Version gekauft haben, die sie veröffentlicht haben. So danken sie uns:“

Sony riskiert, einen Teil seiner treuesten Fans zu vergraulen. „Alte“ PS5-Konsolen wurden anscheinend komplett vergessen. Neue Designs und Features sind schön, aber nur, wenn alle mitziehen dürfen. Eorlas auf Reddit fasst es gut zusammen: „Sony seine Konsolenbasis ziemlich fragmentiert. Es gibt das OG-Design, das schlanke Design mit dieser Art Aussparung in der Mitte und die Pro-Versionen.“

Ghost of Yōtei erscheint am 2. Oktober 2025 für PS5 mit Laufwerk, PS5 Digital Edition, PS5 Slim und PS5 Pro. Sorry, aber den Satz musste ich bringen.