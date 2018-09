Steins; Gate Elite wird für PlayStation 4 und Switch am 19. Februar 2019 in Europ und Amerika veröffentlicht, kündigte Publisher Spike Chunsoft an.

Die PlayStation 4-Version wird das Bonusspiel Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram und die Switch-Version das Bonusspiel 8-BIT ADV Steins;Gate beinhalten.

Steins;Gate Elite ist komplett mit animierten Szenen aus dem Anime remastered und erstellt eine brandneue, immersive Erfahrung. Folgt einer Gruppe junger, technisch versierter „Labormitglieder“, die mittels einer modifizierten Mikrowelle die Möglichkeiten der Veränderung der Vergangenheit per E-Mail entdecken. Ihre Versuche, die Grenzen der Zeit zu verschieben, geraten außer Kontrolle, als sie sich in eine Verschwörung um SERN, die Organisation hinter dem Large Hadron Collider, und John Titor verwickeln, der behauptet, aus einer dystopischen Zukunft zu stammen.