Danganronpa 2×2 erscheint 2026

Publisher Spike Chunsoft und Entwickler Gemdrops haben ein Remake von Danganronpa 2: Goodbye Despair angekündigt. Der Titel trägt den Namen Danganronpa 2×2 und erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch und PC via Steam. Damit kehrt einer der beliebtesten Ableger der Reihe zurück, allerdings mit einer Besonderheit.

Neues Szenario trifft auf bekanntes Setting

Danganronpa 2×2 bleibt seinem Ursprung treu: Der Schauplatz und die bekannten Charaktere aus dem Original sind wieder mit dabei. Das Spiel bietet dabei zwei unterschiedliche Erlebnisse. Zum einen enthält es das Original-Szenario von Danganronpa 2: Goodbye Despair, komplett überarbeitet mit moderner Grafik und einer aktualisierten Präsentation. Zum anderen führt Spike Chunsoft ein völlig neues Szenario ein.

Dieses neue Szenario bringt frische Opfer, Täter und Tricks ins Spiel und soll inhaltlich genauso umfangreich sein wie das Original. Spieler erleben also quasi zwei komplette Varianten des berüchtigten Killing Games, die sich gegenseitig ergänzen und für Veteranen ebenso spannend sein könnten wie für Neueinsteiger.

Diskussion unter Fans: Remake oder neuer Teil?

So spannend die Ankündigung auch klingt, nicht alle Fans zeigen sich überzeugt. Die Danganronpa-Spiele sind inhaltlich stark miteinander verknüpft. Gerade Neueinsteiger, die den ersten Teil nicht kennen, könnten wichtige Hintergrundinformationen verpassen und dadurch Schwierigkeiten haben, Teil 2 richtig einzuordnen.

Hinzu kommt, dass viele langjährige Fans sich seit Jahren einen völlig neuen Eintrag in die Serie wünschen, da es seit Teil 3 nichts Neues mehr gab. Ein Remake von Teil 2 erscheint daher für einige Beobachter wie eine überraschende Entscheidung. Manche argumentieren, dass eine Neuauflage des ersten Teils sinnvoller gewesen wäre, um neuen Spielern den Einstieg in das komplexe Danganronpa-Universum zu erleichtern.

Trotz dieser Kritik bleibt die Begeisterung groß. Danganronpa gilt als eines der prägendsten Visual-Novel-Franchises mit spannender Mischung aus Detektivarbeit, psychologischem Druck und überraschenden Twists. Mit Danganronpa 2×2 versucht Spike Chunsoft nun, die Faszination der Reihe auf moderne Plattformen zu bringen und gleichzeitig mit einem frischen Szenario auch die erfahrensten Spieler zu fordern.

Ob die Neuauflage mehr ist als nur ein nostalgisches Wiedersehen und ob das neue Szenario die hohen Erwartungen erfüllt, wird sich 2026 zeigen. Wer bis dahin nicht warten kann, sollte vielleicht mal in The Hundred Line -Last Defense Academy-. An diesem Titel haben viele Personen mitgewirkt, die auch Danganronpa entwickelt haben.

