GTA 7: Wie Künstliche Intelligenz die Zukunft von Rockstar Games prägen könnte

Während die Welt gespannt auf den Release von Grand Theft Auto 6 im Mai 2026 wartet, wirft ein ehemaliger Rockstar-Entwickler bereits einen Blick in die Zukunft – und sieht in GTA 7 einen Wendepunkt in der Spieleentwicklung. Der Grund: Künstliche Intelligenz (KI).

GTA 6 – Das teuerste Spiel aller Zeiten?

Laut Obbe Vermeij, ehemaliger technischer Direktor bei Rockstar Games, wird GTA 6 das teuerste Videospiel der Geschichte sein. Die Gründe dafür liegen auf der Hand:

Lange Entwicklungszeit (seit ca. 2018)

(seit ca. 2018) Enormer Detailgrad in Grafik, Animation und Weltgestaltung

in Grafik, Animation und Weltgestaltung Große Entwicklerteams mit Tausenden Beteiligten

Doch Vermeij glaubt, dass GTA 7 deutlich günstiger produziert werden könnte – dank KI.

KI als Gamechanger in der Spieleentwicklung

In einem Interview mit dem YouTube-Kanal Kiwi Talkz erklärte Vermeij, dass KI in Zukunft viele Aufgaben übernehmen könnte, die heute noch manuell erledigt werden:

Zwischensequenzen könnten automatisch generiert werden, wenn man der KI nur die Szene beschreibt

könnten automatisch generiert werden, wenn man der KI nur die Szene beschreibt Charakteranimationen und Dialoge könnten durch KI erstellt werden – zumindest als erste Entwürfe

könnten durch KI erstellt werden – zumindest als erste Entwürfe Programmieraufgaben wie Physik oder Kollisionserkennung sind bereits heute in Engines integriert und könnten weiter automatisiert werden

Seine Prognose: „GTA 7 wird günstiger zu produzieren sein als GTA 6.“

Mehr Vielfalt durch geringere Kosten?

Ein spannender Nebeneffekt: Wenn Spiele günstiger produziert werden können, könnten auch nischigere Projekte realisiert werden – etwa historische Simulationen, ungewöhnliche Settings oder experimentelle Spielmechaniken. Das könnte die Gaming-Landschaft deutlich bereichern.

Fazit: GTA 7 als Testfeld für die KI-Revolution?

Ob Vermeijs Vorhersagen eintreffen, wird sich erst in vielen Jahren zeigen. Doch klar ist: Die Integration von KI in die Spieleentwicklung ist keine ferne Zukunftsmusik mehr – sie beginnt jetzt. Und GTA 7 könnte das erste große AAA-Spiel sein, das diese Technologien umfassend nutzt. Trotz aller Fortschritte sieht Obbe Vermeij die Rolle menschlicher Entwickler nicht gefährdet – zumindest nicht im kreativen Bereich.

