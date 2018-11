Wie wir letzte Woche berichtet haben befindet sich ein PC-Port des (anscheinend ehemals) exklusiven Xbox One-Titels Sunset Overdrive in Entwicklung.

Nachdem der Titel 2014 exklusiv für die Xbox One erschienen ist liegt es nahe diesen auch über den Microsoft Store/Xbox Store für PC zu verkaufen. Jedoch wurde Sunset Overdrive, wie der Screenshot unterhalb zeigt, der Steam-Datenbank hinzugefügt. Das deutet auf eine Steam-Version hin.

Microsoft hat dazu bisher noch keine Stellungnahme abgegeben.

Über Sunset Overdrive

Das Action-Adventure bingt frischen Wind in die Zombie-Apokalypse. Es ist krachbunt und and allen Ecken und Enden überzogen. In dem Openworld Action-Adventure seid ihr damit beauftragt, das Resultat einer etwas aus dem Ruder gelaufenen Party der FizzCo aufzuräumen. FizzCo stellt Energy Drinks her. Das Problem ist, wer zu viel davon konsumiert, wird zum Mutanten. Dabei stellen sich euch aber nicht nur diese in den Weg, sondern auch Bandenmitglieder, FizzCo Roboter und diverse Bosse.

Beim Gameplay wurde auf Spaß gesetzt. Die Bewegung auf der Karte besteht aus Parkour, Wallruns, sogenannten Grind Rails über die ihr surfen könnt und vielem mehr. Verlasst ihr diese Wege aber und begebt euch direkt auf die Straße, seid ihr ziemlich unterlegen. So bewegt ihr euch schnell und stylisch über Sunset City und die Open World steht euch nicht im Weg. Auch im Kampf spart das Spiel nicht an knalligen Ideen. Beispielsweise habt ihr den TNTeddy Granatenwerfer, der mit einem an einen Teddybären gebundenen Sprengsatz um sich schießt. Sunset Overdrive dürfte definitiv eine der buntesten Iterationen der Zombie-Apokalypse sein.

