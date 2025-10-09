Steam Frame: Neues VR-Headset von Valve soll laut Bericht bereits in Massenproduktion sein

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Laut einem Bericht des XR Research Institute befindet sich das nächste Valve VR-Headset (Steam Frame) bereits in der Massenproduktion und soll noch dieses Jahr erscheinen – pünktlich vor dem Weihnachtsgeschäft. Das Analystenteam spricht von einer geplanten Produktionsmenge von 400.000 bis 600.000 Einheiten pro Jahr.

Zum Vergleich: Das liegt auf einem ähnlichen Niveau wie das Apple Vision Pro. Zum Start des Meta Quest 3 erreichten rund 2,5 Millionen Nutzer das Einführungs-Achievement für das Mixed-Reality-Tutorial, während sich das Quest 2 über vier Jahre hinweg über 20 Millionen Mal verkauft hat. Der Steam Deck kam in knapp vier Jahren auf rund 5 Millionen verkaufte Einheiten. Ein Nachfolger dazu soll erst 2028 auf den Markt kommen.

Preis wohl im Premium-Segment

Wenn die Angaben des XR Research Institute (via UploadVR.com) stimmen, dürfte das neue Valve-Headset nicht günstig werden. Experten gehen von einem Preis von rund 1000 Euro oder mehr aus. Damit würde sich Valve klar im oberen Premium-Segment positionieren, ähnlich wie Apple und deutlich über Meta.

„Die Produktionszahlen deuten darauf hin, dass Valve eher auf Qualität als auf Masse setzt“, so der chinesische Bericht.

Projekt Deckard: Valve arbeitet schon seit Jahren an „Steam Frame“

Dass Valve an einem neuen Headset arbeitet, ist kein Geheimnis. In den letzten vier Jahren hat das Unternehmen mehrfach bestätigt, an einem Nachfolger des Valve Index zu arbeiten. Interne Code-Funde in SteamVR deuten seit Langem auf ein Gerät mit dem Codenamen „Deckard“ hin, das besonders auf kabelloses Streaming vom PC ausgelegt sein soll.

Ende 2024 tauchten außerdem Modelle neuer Controller mit dem Namen „Roy“ auf, die optisch stark an die Oculus Touch-Serie erinnern. Und im vergangenen Monat meldete Valve die Marke Steam Frame an – ein Name, der laut Dataminern ebenfalls im Steam-VR-Code mehrfach referenziert wird. All das deutet darauf hin, dass Steam Frame der finale Name für das Gerät sein könnte, das bislang als „Deckard“ bekannt war.

Ein neuer Meilenstein für VR am PC?

Mit einem Fokus auf „Wireless VR“ und einer engen Integration in das bestehende Steam-Ökosystem könnte Valve die nächste Evolutionsstufe im PC-VR-Markt einleiten.

Während sich Meta zunehmend auf mobile und Mixed-Reality-Systeme konzentriert und Apple eine High-End-Nische bedient (und damit wohl gescheitert ist), könnte Valve mit dem neuen Headset die Brücke zwischen High-End-PC und kabelloser VR schlagen. Ein Konzept, das viele Enthusiasten seit Jahren fordern. Valve selbst hat sich bislang nicht offiziell zu den neuen Informationen geäußert. Sollte Steam Frame tatsächlich noch dieses Jahr erscheinen, werden wir es aber bald erfahren.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!