DailyGame
DailyGame - Tech - Steam Frame: Doch keine Konsole, sondern neues VR-Headset von Valve [UPDATE]
ca. 3 Min lesen
Markenschutzeintrag von Valve

Steam Frame: Doch keine Konsole, sondern neues VR-Headset von Valve [UPDATE]

Valve hat den Markennamen Steam Frame eingetragen. Kommt bald neue Hardware?

i Steam Frame: Doch keine Konsole, sondern neues VR-Headset von Valve [UPDATE]
Artikel von Markus +

Zuerst kursierten Gerüchte, dass Valve mit dem Steam Frame eine neue Konsole nach dem Vorbild des Steam Deck plane. Doch aktuelle Hinweise aus einem SteamVR-Datamine zeigen etwas anderes: Hinter dem Namen steckt offenbar das nächste Standalone-VR-Headset von Valve, das intern unter dem Codenamen Deckard bekannt ist.

Dataminer fanden in einem frischen Update eindeutige Verweise auf das Steam Frame (via Reddit). Zusammen mit einer am Vortag eingereichten Marke von Valve scheint klar: Das ist der offizielle Produktname des kommenden Headsets. Bereits seit 2021 wird an dem Gerät gearbeitet, die VR-Community wartet sehnsüchtig auf Neuigkeiten.

Werbung

Laut Leaks soll das Steam Frame auf einer ARM-Version von SteamOS Linux laufen, Windows- und Android-VR-Spiele unterstützen und auch reguläre Steam-Games in einem „Theater-Mode“ abspielen können.

Interessant: In den Dateien wurde auch entdeckt, dass die SteamVR-Funktion „Overlays“ künftig in „Frames“ umbenannt wird, passend zum neuen Gerät. Da sich die Trademark-Eintragung und die Datamine überschneiden, vermuten viele eine baldige offizielle Enthüllung, vielleicht schon innerhalb der nächsten Stunden.

Ursprünglicher Artikel vom 03. September 2025 – 21:40 Uhr:

Werbung

„Steam Frame“: Geheimes Konsolen-Projekt von Valve aufgetaucht

Gestern, am 2. September 2025, hat Valve überraschend den Namen Steam Frame™ beim US-Patentamt registrieren lassen. Laut den Unterlagen deckt die Marke nicht nur Computer-Hardware und Peripherie ab, sondern auch Videospielkonsolen und Zubehör.

Damit feuert Valve neue Spekulationen an: Handelt es sich beim Steam Frame um eine neue Generation nach dem Steam Deck oder um eine eigenständige (PC-)Konsole fürs Wohnzimmer?

Was steckt im Markentext?

Die offizielle Registrierung listet mehrere Kategorien:

  • Computerhardware und Netzwerkgeräte
  • Software zur Wiedergabe und zum Streaming von Audio, Video und Daten
  • Videospielkonsolen und Zubehör wie Controller

Diese Formulierungen der Markeneintragung erinnern stark an Produkte wie das Steam Deck oder auch an klassische Konsolen à la PlayStation und Xbox. Besonders auffällig: Der Begriff „Computer Game Consoles for Recreational Game Playing“ lässt Raum für eine dedizierte Heimkonsole.

Lesenswert
Splitgate überlebt dank „Stop Killing Games“ – Spieler übernehmen die Kontrolle
Hollow Knight: Silksong – Release-Datum nach sieben Jahren Wartezeit bestätigt
Battlefield 6 zwingt PC-Spieler zur Deinstallation von Valorant und bricht dabei Steam-Rekorde
Half-Life 3 Release-Update: Leak deutet auf finale Entwicklungsphase von „HLX“ hin
Counter-Strike-Erfinder bereut Valve-Ausstieg – „Könnte längst in Rente sein“
Oblivion Remastered: Update 1.2 bringt mehr Performance, neue Schwierigkeitsgrade und Quest-Fixes
Das Steam Geheim-Rezept: Du kaufst mehr Spiele, als du jemals spielen wirst und das bringt Valve viel Geld ein
Leak deutet auf Assassin’s Creed Black Flag Remake hin – Steam-Seite mit mysteriösen Features

Leak oder Strategie: Was plant Valve wirklich?

Noch hat Valve nichts bestätigt. Doch das Unternehmen ist bekannt dafür, Hardware-Überraschungen mit großem Effekt zu platzieren. Das Steam Deck entwickelte sich vom Nischenprodukt zum echten Verkaufsschlager. Könnte das Steam Frame der nächste Schritt sein?

Werbung

Es ist nicht auszuschlagen, dass Valve den Sprung ins Wohnzimmer wagt um damit Sony, Microsoft und Nintendo Konkurrenz zu machen. Während das Steam Deck vor allem mobil punktet, könnte der Steam Frame ein stationäres Gegenstück mit mehr Leistung sein.

Der Name Steam Frame wirft viele Fragen auf. Eine reine Peripherie? Ein Streaming-Gerät? Oder tatsächlich eine neue Konsole? Fakt ist: Valve hat die Marke geschützt und bereitet damit den Boden für ein neues Hardware-Projekt. Nach dem Erfolg des Steam Deck dürfte die Neugier der Gaming-Community riesig sein und vielleicht steht schon bald die nächste Überraschung bevor.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Fragen & Antworten

  • Diese Fragen wurden geklärt
  • Was ist Steam Frame?
    Der Markenname deutet auf neue Hardware von Valve hin, möglicherweise ein VR-Headset.
  • Wann wurde die Marke registriert?
    Am 2. September 2025 beim US-Patentamt.
  • Hat Valve das Produkt bestätigt?
    Nein, bislang gibt es nur die Markeneinträge.

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Steam

Mehr dazu...

Steam ist eine digitale PC-Plattform von Valve (Half-Life, DOTA, Portal), die Spieleverkauf, Social Features und Modding-Optionen bietet.

Systeme: Windows

Mehr entdecken

Neu für dich!