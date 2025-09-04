Steam Frame: Doch keine Konsole, sondern neues VR-Headset von Valve [UPDATE]

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Zuerst kursierten Gerüchte, dass Valve mit dem Steam Frame eine neue Konsole nach dem Vorbild des Steam Deck plane. Doch aktuelle Hinweise aus einem SteamVR-Datamine zeigen etwas anderes: Hinter dem Namen steckt offenbar das nächste Standalone-VR-Headset von Valve, das intern unter dem Codenamen Deckard bekannt ist.

Dataminer fanden in einem frischen Update eindeutige Verweise auf das Steam Frame (via Reddit). Zusammen mit einer am Vortag eingereichten Marke von Valve scheint klar: Das ist der offizielle Produktname des kommenden Headsets. Bereits seit 2021 wird an dem Gerät gearbeitet, die VR-Community wartet sehnsüchtig auf Neuigkeiten.

Laut Leaks soll das Steam Frame auf einer ARM-Version von SteamOS Linux laufen, Windows- und Android-VR-Spiele unterstützen und auch reguläre Steam-Games in einem „Theater-Mode“ abspielen können.

Interessant: In den Dateien wurde auch entdeckt, dass die SteamVR-Funktion „Overlays“ künftig in „Frames“ umbenannt wird, passend zum neuen Gerät. Da sich die Trademark-Eintragung und die Datamine überschneiden, vermuten viele eine baldige offizielle Enthüllung, vielleicht schon innerhalb der nächsten Stunden.

Ursprünglicher Artikel vom 03. September 2025 – 21:40 Uhr:

„Steam Frame“: Geheimes Konsolen-Projekt von Valve aufgetaucht

Gestern, am 2. September 2025, hat Valve überraschend den Namen Steam Frame™ beim US-Patentamt registrieren lassen. Laut den Unterlagen deckt die Marke nicht nur Computer-Hardware und Peripherie ab, sondern auch Videospielkonsolen und Zubehör.

Damit feuert Valve neue Spekulationen an: Handelt es sich beim Steam Frame um eine neue Generation nach dem Steam Deck oder um eine eigenständige (PC-)Konsole fürs Wohnzimmer?

Was steckt im Markentext?

Die offizielle Registrierung listet mehrere Kategorien:

Computerhardware und Netzwerkgeräte

Software zur Wiedergabe und zum Streaming von Audio, Video und Daten

Videospielkonsolen und Zubehör wie Controller

Diese Formulierungen der Markeneintragung erinnern stark an Produkte wie das Steam Deck oder auch an klassische Konsolen à la PlayStation und Xbox. Besonders auffällig: Der Begriff „Computer Game Consoles for Recreational Game Playing“ lässt Raum für eine dedizierte Heimkonsole.

Leak oder Strategie: Was plant Valve wirklich?

Noch hat Valve nichts bestätigt. Doch das Unternehmen ist bekannt dafür, Hardware-Überraschungen mit großem Effekt zu platzieren. Das Steam Deck entwickelte sich vom Nischenprodukt zum echten Verkaufsschlager. Könnte das Steam Frame der nächste Schritt sein?

Es ist nicht auszuschlagen, dass Valve den Sprung ins Wohnzimmer wagt um damit Sony, Microsoft und Nintendo Konkurrenz zu machen. Während das Steam Deck vor allem mobil punktet, könnte der Steam Frame ein stationäres Gegenstück mit mehr Leistung sein.

Der Name Steam Frame wirft viele Fragen auf. Eine reine Peripherie? Ein Streaming-Gerät? Oder tatsächlich eine neue Konsole? Fakt ist: Valve hat die Marke geschützt und bereitet damit den Boden für ein neues Hardware-Projekt. Nach dem Erfolg des Steam Deck dürfte die Neugier der Gaming-Community riesig sein und vielleicht steht schon bald die nächste Überraschung bevor.

