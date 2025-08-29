Steam Deck 2: Kommt Valves nächste Handheld-Revolution erst 2028?

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass Valve die Veröffentlichung des Steam Deck 2 für das Jahr 2028 plant. Damit würde der Nachfolger des beliebten Handheld-PCs ganze sechs Jahre nach dem Original erscheinen – eine lange Wartezeit in einer Branche, die sich rasant weiterentwickelt.

Der bekannte Hardware-Leaker KeplerL2 äußerte sich in einem NeoGAF-Forum und nannte 2028 als mögliches Veröffentlichungsjahr für das Steam Deck 2. Diese Aussage steht im Einklang mit früheren Kommentaren von Valve, wonach man erst dann einen Nachfolger bringen wolle, wenn ein „generational leap“ – also ein echter Leistungssprung – möglich sei, ohne die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen.

Werbung

Die Konkurrenz für das Steam Deck 2 schläft nicht

Seit dem Erfolg des Steam Decks hat sich der Markt für portable Gaming-PCs stark erweitert. Mit dem angekündigten Xbox-Handheld und Gerüchten über ein tragbares PS6-Modell von Sony (ebenfalls für 2027/2028 erwartet), könnte Valve sich einem deutlich härteren Wettbewerb gegenübersehen.

Patente von Valve aus dem Jahr 2024 deuten auf mögliche Features wie verbessertes Streaming und VR-Unterstützung hin. Ob diese Technologien direkt im Steam Deck 2 landen oder in einem Zwischenmodell, bleibt offen. Klar ist: Die Erwartungen sind hoch, und die Fans hoffen auf mehr Leistung, längere Akkulaufzeit und vielleicht sogar einen günstigeren Preis.

Auch wenn die Gerüchte um das Steam Deck 2 noch nicht offiziell bestätigt sind, zeichnen sie ein Bild von Valves Strategie: Qualität vor Schnelligkeit. Wer auf den nächsten großen Wurf im Handheld-Gaming wartet, muss sich wohl noch einige Jahre gedulden – aber vielleicht lohnt sich das Warten.

Werbung

Hier geht es zur neusten Folge unseres Podcasts: Gamescom Opening Night 2025 – Special. Hör doch gerne rein!

Fehler im Artikel gefunden?

× Fehler melden Website Art des Fehlers * — Bitte wählen — Technischer Fehler Fehler im Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 9 + 5? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Nicht verpassen!