Xbox-Handheld angekündigt: ROG Xbox Ally bringt sogar PlayStation-Spiele auf die Konsole

Microsoft hat auf dem diesjährigen Xbox Games Showcase für eine echte Überraschung gesorgt: Mit der ROG Xbox Ally bringt das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Asus seine erste eigene Handheld-Konsole auf den Markt. Damit tritt Xbox in direkte Konkurrenz zu Geräten wie dem Steam Deck von Valve und der beliebten Nintendo Switch. Doch Microsoft will mehr als nur mitspielen – das Unternehmen setzt auf maximale Vielseitigkeit.

Besonders bemerkenswert: Über die vollständige Unterstützung von Steam können Spieler auf der ROG Xbox Ally auch ehemalige PlayStation-Exklusivtitel zocken. Dazu gehören unter anderem God of War, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man und viele mehr, die ursprünglich für Sonys Konsolen erschienen sind und später für den PC veröffentlicht wurden. Damit landen erstmals ikonische PlayStation-Marken – wenn auch über Umwege – auf Xbox-Hardware.

Werbung

Doch damit nicht genug: Neben Steam können Spieler auch Games von Plattformen wie GOG und Ubisoft Connect nutzen. Natürlich sind auch der Xbox Game Pass und die digitale Xbox-Bibliothek voll integriert, sodass sich Microsofts neuer Handheld als eine der flexibelsten Konsolen überhaupt positioniert.

Technische Power und starke Spiele-Auswahl

Die ROG Xbox Ally wird sowohl als eigenständiges Handheld als auch als Remote-Play-Gerät für bestehende Xbox-Konsolen nutzbar sein. Besonders spannend ist dabei die leistungsstärkere Version Ally X, die laut ersten Berichten dem Steam Deck in Sachen Performance sogar überlegen sein könnte. Damit reagiert Microsoft direkt auf den wachsenden Markt für portable Gaming-Geräte, in dem auch die Nintendo Switch 2 jetzt mitmischt.

Der Release der ROG Xbox Ally ist für Ende 2025 geplant. Wer also schon immer Xbox-Spiele mobil genießen wollte, darf sich jetzt auf eine starke Alternative freuen. Doch nicht nur Microsoft selbst sorgt für Schlagzeilen – auch andere Publisher nutzten den Showcase für große Ankündigungen. Dazu gehören unter anderem Call of Duty: Black Ops 7, Persona 4 Revival und das überraschende Prequel Resonance: A Plague Tale Legacy.

Mit der ROG Xbox Ally schlägt Microsoft ein neues Kapitel in der Xbox-Geschichte auf – und macht sich bereit, Valve und Nintendo herauszufordern.