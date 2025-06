Xbox Game Pass im Juni 2025: Warhammer, Barbie, EA Sports FC und Crash Bandicoot im Programm!

Der Xbox Games Showcase rückt näher – doch schon vor dem großen Event am Sonntag um 19 Uhr liefert Microsoft starke Argumente, warum du deine Wunschliste im Game Pass jetzt aktualisieren solltest. Neue Spiele, spannende Day-One-Releases und exklusive In-Game-Boni für Ultimate-Abonnenten warten im Juni auf dich.

Wer Rollenspielklassiker liebt, darf sich freuen: Ab sofort sind Baldur’s Gate und Baldur’s Gate II: Enhanced Editions verfügbar – perfekt, um in nostalgische Fantasy-Welten einzutauchen. Auch der actiongeladene Third-Person-Shooter Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition erscheint am 10. Juni und bringt brachiale Kämpfe im düsteren Zukunfts-Universum.

Day-One-Releases und mehr: Diese Spiele starten im Juni

Zahlreiche Titel erscheinen im Juni direkt zum Launch im Game Pass. Besonders familienfreundlich ist Barbie Project Friendship, das ab dem 11. Juni spielbar ist. Ebenfalls am 11. Juni erscheint Kingdom: Two Crowns auf dem PC.

Ein echtes Highlight folgt am 12. Juni mit EA Sports FC 25, das über EA Play für Ultimate-Mitglieder bereitsteht. Einen Tag später wartet das narrative Sci-Fi-Abenteuer The Alters auf dich – ein story-getriebenes Spiel mit Entscheidungen und Konsequenzen.

Und es geht weiter: Am 17. Juni folgen gleich drei Titel, darunter das witzige Crash Bandicoot 4: It’s About Time sowie das düstere Lost in Random: The Eternal Die.

In-Game-Vorteile & Perks im Juni

Ultimate-Mitglieder erhalten im Juni wieder exklusive Boni. In Zenless Zone Zero kannst du mit dem Game Pass-Bundle In-Game-Währung, XP-Boosts und Items abstauben. Splitgate 2 liefert einen exklusiven Ace-Skin, und für The Finals gibt es das stylische Urban Ronin-Set samt XP-Bonus und Multibucks.

Auch bei den Game Pass Ultimate-Perks gibt es frischen Nachschub: Freue dich auf das Stumble Guys: Neon-Bundle, einen Waffen-Anhänger für Apex Legends und ein neues Mute-Pack für Rainbow Six Siege X, das nur auf Konsole verfügbar ist.

Diese Titel verlassen den Game Pass am 15. Juni

Nicht nur neue Spiele kommen – einige verlassen die Bibliothek bald. Bis zum 15. Juni solltest du noch letzte Erfolge sichern oder dir mit bis zu 20 Prozent Rabatt deine Favoriten kaufen:

Dordogne

Hypnospace Outlaw

Isonzo

Keplerth

My Time At Sandrock

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends

Depersonalization