Microsoft kündigt kommenden Xbox Games Showcase an

Der Juni hat sich zu einem bedeutenden Monat für die Videospielbranche entwickelt, und auch in diesem Jahr scheint es keine Ausnahme zu geben. Xbox hat offiziell den Xbox Games Showcase 2025 angekündigt, die am Sonntag, dem 8. Juni um 19:00 Uhr stattfinden wird. Wie in den letzten Jahren wird die Veranstaltung ein Doppel-Event sein: Direkt im Anschluss folgt eine Direktübertragung zu The Outer Worlds 2.

Laut Microsoft wird der Showcase von einer umfangreichen Berichterstattung begleitet, die im Laufe der Woche weitere Neuigkeiten zu den präsentierten Spielen liefert. Die Xbox Games Showcase wird live auf den offiziellen YouTube-, Twitch- und Facebook-Kanälen von Xbox übertragen und in über 40 Sprachen, darunter Amerikanische und Britische Gebärdensprache, verfügbar sein.

Wir haben ein weiteres Double Feature dieses Jahr! Merkt euch den Termin: Der Xbox Games Showcase mit anschließender The Outer Worlds 2 Direct findet am 8. Juni statt: https://t.co/CFEEmUCBpJ | #XboxShowcase #TheOuterWorlds2 pic.twitter.com/H9dL0D2iuU — Xbox DACH (@XboxDACH) April 9, 2025

Neuer Xbox Games Showcase im Juni

Noch wurden keine konkreten Titel genannt, aber es ist bekannt, dass sowohl First-Party-Spiele als auch Projekte von Third-Party-Studios vorgestellt werden. Einige Titel sind besonders wahrscheinlich:

Fable , das ursprünglich für 2025 geplant war, aber auf 2026 verschoben wurde.

, das ursprünglich für 2025 geplant war, aber auf 2026 verschoben wurde. Perfect Dark , das seit dem letzten Xbox-Showcase im Juni 2024 kaum neue Informationen erhalten hat – vielleicht gibt es diesmal ein Update zum Entwicklungsstand.

, das seit dem letzten Xbox-Showcase im Juni 2024 kaum neue Informationen erhalten hat – vielleicht gibt es diesmal ein Update zum Entwicklungsstand. Square Enix-Spiele, da der Publisher seine Zusammenarbeit mit Xbox intensiviert hat. Gerüchte besagen, dass Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy XVI ihren Weg auf die Plattform finden könnten.

Ein weiteres Highlight wird voraussichtlich Xbox Game Pass sein, das eine zentrale Rolle in Microsofts Gaming-Strategie spielt. Große Xbox-Events bringen oft bedeutende Ankündigungen für den Dienst mit sich, möglicherweise mit Überraschungsveröffentlichungen und großen Spieleenthüllungen. Seit der Übernahme von Activision Blizzard wurden bereits einige Titel aus dessen Portfolio hinzugefügt, doch viele Fan-Favoriten fehlen noch. Spieler hoffen insbesondere auf eine Rückkehr der beliebten Transformers-Spiele von Activision.

