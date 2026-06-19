GTA 6: Rockstar Games zeigt ein Bild vom neuen Vice City

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Auf der offiziellen GTA 6 Seite ist ein Bild von Vice City aufgetaucht. Es gibt uns eine Idee was uns erwarten wird. Das Vice City, welches wir von damals kannten gibt es so nicht mehr. Ebenso ist klar, was viele schon wussten: die Spielwelt von GTA 6 wird größer sein als je eine GTA-Karte bevor.

Vice City der Zukunft!

GTA 6 wird wieder in Vice City spielen. Vice City ist Rockstar Games‘ Interpretation von Miami. Fans kennen die Stadt aus GTA: Vice City, welches im Jahr 2002 erschienen ist. Auch wenn wir in die tropisch, schmutzige Stadt zurückkehren, wird die Metropole ein Vierteljahrhundert später deutlich größer, dichter und vor allem realistischer sein. Auch für die GTA-Reihe wird es die größte Stadt sein, welche dessen Spieler je erlebt haben.

Vice City im neuen Glanz

In dem Foto erkennt man ausgedehnte Häfen, Strände, Hochhausviertel, den Vergnügungspark, ein Industriegebiet und weitläufige Vororte. Auch eine Struktur der Stadt macht sich erkennbar. Dennoch ist anzumerken, dass Vice City nur ein Teil des fiktiven Bundesstaates Leonida (ein fiktives Florida) ist. Offiziell sind schon weitere Gebiete von Rockstar Games bestätigt worden: die Leonida Keys (fiktive Florida Keys), Grassrivers, welches von Alligatoren nur so wimmelt und die Küstenstadt Port Gellhorn. Weiters wird es noch die Industrieregion Ambrosia und das ländliche Mount Kalaga zum erkunden und Geschäfte machen geben.

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GTA V

GTA 6 wird der heißersehnte Nachfolger von GTA V sein. Das Open-World-Actionspiel ist erstmals im Jahr 2013 erschienen und spielt in Los Santos (ein fiktives Los Angeles). Neben einer umfangreichen Einzelspieler-Modus bot der Titel noch viel mehr. Sehr erfolgreich war der Online Modus GTA Online, der noch heute immer wieder aktualisiert wird. Der Titel wurde über mehrere Konsolengenerationen veröffentlicht, darunter PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S sowie PC. Mit über 200 Millionen verkaufter Einheiten und einem Umsatz von über 6 Milliarden US-Dollar gilt es als das umsatzstärkste audiovisuelle Unterhaltungsprodukt aller Zeiten!

Der GTA 6 soll nach momentanen Stand am 19.11.2026 für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Der Erfolg davon dürfte schon vorgezeichnet sein.

Quelle: rockstargames.com

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