Fable und South of Midnight erscheinen 2025 – Aber nicht für PS5!

Die Gaming-Welt fiebert dem Xbox Games Showcase entgegen, das am 9. Juni stattfindet. Ein besonderer Leckerbissen für Xbox-Fans: Es gibt heiße Gerüchte über kommende Titel, die exklusiv für Xbox erscheinen werden. Darunter befinden sich die lang erwarteten Spiele Fable und South of Midnight. Doch für PlayStation 5-Besitzer gibt es schlechte Nachrichten.

Microsoft hat große Pläne für das kommende Xbox Games Showcase. Laut dem renommierten Leaker Tom Warren von TheVerge.com sollen Fable von Playground Games und South of Midnight von Compulsion Games endlich präsentiert werden. Beide Spiele haben eine Veröffentlichung im Jahr 2025 im Visier. Wenn du ein Fan von epischen Abenteuern und düsteren Geschichten bist, wirst du hier voll auf deine Kosten kommen.

Fable und South of the Midnight: Keine Veröffentlichung für PS5 geplant

Die große Frage ist natürlich: Werden diese Spiele auch für andere Plattformen erscheinen? Laut den neuesten Informationen plant Microsoft keine Veröffentlichungen von Fable und South of Midnight für die PS5. Das gilt auch für das heiß ersehnte Gears 6. Das bedeutet, dass du eine Xbox oder einen PC benötigst, um in den Genuss dieser Titel zu kommen. Für PS5-Besitzer heißt es also: Entweder auf eine Portierung hoffen oder auf alternative Spiele ausweichen.

Doch das ist noch nicht alles. Gerüchte besagen, dass Microsoft auch andere große Titel wie DOOM: The Dark Ages, Perfect Dark und Blue Dragon enthüllen wird. Die Spannung steigt, denn es scheint, als ob Microsoft seine First-Party-Spiele weiter ausbauen und verstärken möchte.

Interessanterweise gibt es auch Gerüchte über ein neues Remaster von Halo: Combat Evolved, das möglicherweise für die PS5 erscheinen könnte. Das wäre ein ungewöhnlicher Schritt, da Halo traditionell eine Xbox-exklusive Serie ist.

Fable und South of Midnight befinden sich derzeit in Entwicklung.