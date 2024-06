Das können wir vom Xbox Games Showcase 2024 erwarten

Ein glaubwürdiger Xbox-Insider hat mögliche neue Informationen zum kommenden Xbox Games Showcase verraten, nämlich die gerüchteweise Länge des Showcase und wie viele Spiele behandelt werden. Der Xbox Games Showcase wird am 9. Juni 2024 um 19 Uhr abends ausgestrahlt, gefolgt von einer Call of Duty: Black Ops Direct.

Anfang des Jahres sorgte Microsoft Gaming für Aufregung, als einige seiner bekanntesten Studios geschlossen wurden, darunter Tango Gameworks, das für das preisgekrönte Spiel Hi-Fi Rush verantwortlich war. Neben einer Reihe von Studioschließungen im Jahr 2024 hat Xbox auch mehrere Entlassungswellen hinter sich, darunter rund 2.000 Entlassungen allein durch die jüngste Übernahme von Activision-Blizzard. Trotz dieser Rückschläge ist klar, dass Xbox seinen Fans mit dem kommenden Xbox Games Showcase noch einiges zu bieten hat. Wenn die Informationen der Insider stimmen, wird es sich lohnen, den kommenden Xbox Games Showcase 2024 zu verfolgen.

Wie Xbox Era berichtet, hat der Xbox-Insider Jeff Grubb erklärt, dass der Xbox Games Showcase 2024 etwa 30 Spiele umfassen wird, was etwa zwei Stunden Inhalt entspricht. Darüber hinaus erklärte Grubb, dass von den dreißig Spielen, über die berichtet wird, etwa “eine Handvoll” brandneue Spiele sein werden, über die noch nie zuvor berichtet wurde. Grubb sprach über das, was er über den Showcase im Kinda Funny Gamescast als Teil der Xbox 2024 Showcase-Vorhersagen gehört hatte. Es ist nicht bekannt, ob der von Grubb genannte Zeitrahmen von zwei Stunden die Call-of-Duty-Präsentation von Activision einschließt oder sich speziell auf den Showcase bezieht.

Insider verrät Länge und Anzahl der Spiele des Xbox Games Showcase 2024

Microsoft selbst hat die Spekulationen über den Inhalt des Showcase angeheizt. Im April kündigte das Unternehmen an, dass auf dem Xbox Games Showcase im Juni ein neuer Teil einer “geliebten Franchise” vorgestellt werden würde. Diese kryptische Ankündigung löste eine Flut von Vermutungen darüber aus, welches Franchise Xbox damit meinen könnte, da die Fans auf Neuigkeiten zu Spielen wie Gears of War 6 oder State of Decay 3 hofften.

Gerüchten zufolge soll der Xbox Games Showcase am 9. Juni 2024 auch gute Neuigkeiten für Starfield-Fans bereithalten. Es wird vermutet, dass der Showcase einen Trailer und ein Veröffentlichungsdatum für den Shattered Space DLC enthalten wird. Insider vermuten, dass der Shattered Space DLC irgendwann im Herbst 2024 veröffentlicht wird, obwohl die Fans bisher nur sehr wenige Informationen haben. Bisher ist noch nicht genau bekannt, welche Inhalte Shattered Space enthalten wird, aber es ist gut möglich, dass der kommende Xbox Games Showcase mehr Informationen enthüllen wird.

Worum geht es bei einem solchen Event?

Ein Xbox Games Showcase ist ein Event, bei dem neue Spiele von den Xbox Game Studios, führenden Entwicklern und Partnern aus der ganzen Welt vorgestellt werden. Es ist eine Gelegenheit für die Gaming-Community, einen ersten Blick auf kommende Spiele, Weltpremieren und Updates zu bereits angekündigten Titeln zu werfen. Der nächste Xbox Games Showcase ist für den 9. Juni 2024 geplant und wird auch einen tieferen Einblick in Call of Duty: Black Ops 6 bieten. Solche Veranstaltungen werden oft live gestreamt und bieten Fans die Möglichkeit, die neuesten Spiele-Trailer zu sehen und mehr über neue Spiele zu erfahren, die bald verfügbar sein werden.