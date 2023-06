Perfect Dark & State of Decay 3: Gameplay-Einblicke in den nächsten 18 Monaten

Xbox Game Studios' Leiter Matt Booty bestätigt, dass die First-Party-Teams daran arbeiten, das Gameplay ihrer Titel zu präsentieren.

Perfect Dark und State of Decay 3 befinden sich für Xbox Series X/S und Windows PC in Entwicklung. - (C) Xbox Game Studios

Beim Xbox Games Showcase hat Microsoft kürzlich Updates zu einer Reihe von Spielen enthüllt, die schon vor einigen Jahren angekündigt wurden. Dabei wurden prominente Titel wie Fable und Avowed mit beeindruckenden Filmmaterialien und Gameplay-Szenen präsentiert, nachdem es zuvor Funkstille gegeben hatte. Doch Spieler fragen sich: Was wurde aus Perfect Dark und State of Decay 3 und warum gab es noch keine Gameplay-Einblicke?

Doch wenn man sich die Liste der angekündigten First-Party-Spiele von Microsoft ansieht, wird klar, dass das bisher nur der Anfang ist. Unter dem Banner der Xbox Game Studios befinden sich viele Spiele in der Pipeline, von denen seit ihrer Ankündigung vor Jahren nichts mehr gehört wurde. Wann können wir also mit weiteren Gameplay-Updates für diese Titel rechnen?

Mehr zu State of Decay 3 und Perfect Dark in den nächsten 18 Monaten

Es ist schwer zu sagen, wie lange es dauern wird, bis wir konkrete Details zu allen Spielen erhalten. Allerdings scheinen einige dieser Spiele in den nächsten anderthalb Jahren mit Gameplay-Enthüllungen zu rechnen. In einem kürzlichen Interview mit Giant Bomb sprach Matt Booty, Head of Xbox Game Studios, darüber und äußerte vorsichtigen Optimismus, dass Spiele wie State of Decay 3 und Perfect Dark innerhalb der nächsten 18 Monate tiefere Einblicke ins Gameplay ermöglichen werden.

“Für das Jahr 2024 habe ich von allen Spielen, die wir veröffentlichen werden, bereits Builds gesehen oder sie sogar selbst gespielt”, so Booty. “Es gibt so viel Material zu Fable, bei dem ich mich frage, warum es noch nicht gezeigt wird. Aber es gibt viele coole Dinge in diesem Spiel, die mich begeistern. Für die nächsten 18 Monate bin ich vorsichtig zuversichtlich, dass wir zeigen können, was wir liefern und dass wir einen tieferen Einblick ins Gameplay geben können. Unsere Teams arbeiten hart daran und verstehen, dass das der Maßstab ist: Zeigt uns das Gameplay, wenn ihr auftaucht.”

Lange Entwicklungszeiten und zu frühe Ankündigungen

Perfect Dark wird derzeit bei The Initiative entwickelt und wurde bereits im Dezember 2020 mit einem CG-Trailer angekündigt. Obwohl es Berichte über Hindernisse in der Entwicklung gab, versicherte Mitentwickler Crystal Dynamics, dass die Produktion gut voranschreitet. Die jüngste Umstrukturierung der Muttergesellschaft Embracer Group hatte keinen Einfluss auf die Entwicklung von Perfect Dark.

State of Decay 3 wurde ebenfalls im Juli 2020 mit einem CG-Trailer angekündigt und befindet sich noch in einer frühen Vorproduktionsphase. Das Entwicklerteam von Undead Labs erhält Unterstützung von The Coalition, dem Studio hinter Gears of War, bei der Nutzung der Unreal Engine 5 für das Spiel.

Wann erscheinen Perfect Dark und State of Decay 3? Wann die beiden Spiele tatsächlich erscheinen werden ist noch sehr unklar. Vielleicht schon für eine neue Xbox-Konsole, nach den Series-Konsolen. Zumindest ist keine Xbox Series “Elite” oder “Pro”-Variante in Entwicklung, wie Xbox-Chef Phil Spencer kürzlich erwähnte.