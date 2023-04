Perfect Dark: Ist das neue Xbox-Spiel ein Remake?

Aus dem LinkedIn-Profil eines Entwicklers geht hervor, dass es sich beim Perfect Dark von The Initiative um ein Remake handelt.

Das kommende Perfect Dark von Xbox-Entwickler The Initiative könnte ein Remake des Originalspiels von Rare sein, wenn man dem LinkedIn-Profil des leitenden technischen Direktors des Studios glauben darf.

Was wissen wir eigentlich über das kommende Perfect Dark? So gut wie nichts! Seit einem Teaser-Trailer im Jahr 2020 haben wir nicht viel davon gesehen. Wir wissen, dass daran Crystal Dynamics (Rise of the Tomb Raider, 2015; Avengers, 2020) und The Initiative daran arbeiten. Und wir haben vor 3 Jahren erfahren, dass es sich um einen “Neustart der Serie” (Reboot) handelt. Aber es scheint, als hätten sich die Dinge geändert.

WERBUNG

The Initiative wurde vor 5 Jahren gegründet

Das Franchise “Perfect Dark” ist für langjährige Xbox-Spieler kein unbekannter Name. Nachdem Rare von Xbox gekauft wurde, erschien 2005 für die Xbox 360 Perfect Dark Zero, der Nachfolger des Nintendo 64-Klassikers Perfect Dark. The Initiative wurde im Juni 2018 gegründet, unter der Leitung von Darrell Gallagher, der zuvor bei Crystal Dynamics die Tomb Raider-Spielserie neu aufleben lies.

Der neue Xbox-Entwickler sitzt in Santa Monica (Kalifornien, USA) und versammelte viele Videospiel-Veteranen, darunter Christian Cantamessa, den Autor von Red Dead Redemption und Brian Westergaard, Senior Producer von God of War (2018). Des weiteren wurden Talente von BioWare, Naughty Dog, Respawn Entertainment, Santa Monica Studio, Blizzard, Insomniac und Rockstar Games zum neu gegründeten Xbox-Entwicklerstudio geholt.

Technischer Direktor schreibt “Perfect Dark Remake”

Zwischen Remake und Reboot gibt es nicht viel Unterschied, mögen manche meinen. Wie ResetEra-User “Brokenswiftie” hervorhob, erwähnt das LinkedIn-Profil von Tyler Thornock, dem leitenden technischen Direktor bei The Initiative, dass es sich beim kommenden Perfect Dark um ein “Remake” handelt. Warum erwähnt er diesen Zusatz für das Spiel?

Im Jahr 2020 war noch die Rede von einem Neustart, aber nicht von einem Remake. Könnte sich also am Entwicklungszyklus des Spiels etwas geändert haben?

Reboot oder Remake – Ist das nicht egal?

Nennt man es Remake oder Reboot? Es ist möglich, dass das Perfect Dark-Remake sowohl als Remake als auch als Reboot betrachtet wird und das Originalspiel mit einer Reihe verschiedener Optimierungen zurückbringt. Charaktere und Levels könnten vom Original abgeschaut werden. Irgendwie wird man schon einen Mittelweg gefunden haben. Nur aufgrund dieses Eintrags auf LinkedIn lässt sich nicht genau sagen, wie wir dieses “Remake” interpretieren sollen.

Bisher wissen wir auch nicht viel über das Spiel, aber solche kleinen Anmerkungen der Entwickler sorgen schon dafür, dass unser Interesse geweckt wird. Immerhin ist Perfect Dark ein Videospiel-Franchise, dass seit 18 (!) Jahren ruht. Viele Fans von damals wünschen sich ein neues Spiel. Und damit könnte man auch viele neue Spieler ansprechen.

Perfect Dark befindet sich für Xbox Series X/S und Windows PC bei The Initiative in Entwicklung.